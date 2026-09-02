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Kesepakatan tercapai: Anis Hadj Moussa resmi menjadi pemain Al-Ittihad dan ini durasi kontraknya

Transfers
A. Hadj Moussa
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
NEC Nijmegen vs Feyenoord
NEC Nijmegen
Feyenoord
Eredivisie
Algeria
Aljazair
Arab Saudi
Belanda

"Al Amid" merekrut bintang timnas Aljazair, apa detailnya?

Anis Hadj Moussa, winger klub Belanda Feyenoord, resmi menjadi pemain baru klub Arab Saudi Al Ittihad, menurut laporan sejumlah media.

Sebelumnya, laporan media telah mengungkap keinginan Al Ittihad untuk merekrut Moussa pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, guna menggantikan winger asal Prancis mereka sebelumnya, Moussa Diaby, yang telah menuntaskan kepindahannya ke klub Jerman Bayer Leverkusen, kemarin Selasa.

Surat kabar Arab Saudi "Al Riyadhia" menyebutkan bahwa Al Ittihad telah menyepakati perekrutan winger asal Aljazair itu bersama Feyenoord, dengan kontrak yang berdurasi 4 tahun ke depan dan berakhir pada 2030.

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Surat kabar tersebut tidak mengungkap nilai transfernya, namun situs Prancis "Foot Mercato" sebelumnya membeberkan bahwa klub Arab Saudi itu telah mengajukan tawaran kepada klub Belanda tersebut senilai 30 juta euro.

Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Dengan demikian, Al Ittihad menuntaskan transfer kelima mereka pada periode bursa transfer musim panas kali ini, setelah bek kiri Fares Abidi dari Neom, para pemain tengah; Rakan Kaabi dari Al Fayha, Mukhtar Ali dari Al Ettifaq, serta pemain asal Senegal Dion Lopy dari Almeria.

Anis Hadj Moussa tampil gemilang bersama Feyenoord pada musim lalu, di mana ia bermain dalam 40 pertandingan di berbagai ajang, dan berhasil mencetak 14 gol serta memberikan 7 assist.

Level penampilan istimewa ini mendorong banyak klub untuk menyatakan keinginan mereka merekrut pemain berusia 24 tahun itu, seperti klub Prancis Lille dan Marseille, juga klub Portugal Sporting Lisbon, namun negosiasi mereka tidak berbuah keberhasilan.

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