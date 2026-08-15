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Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

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Kesepakatan tercapai: Al Ittihad memulai perjalanan Reijnders di Liga Arab Saudi

Al Qadsiah vs Al Ittihad
Al Qadsiah
Al Ittihad
Saudi Pro League
Manchester City
T. Reijnders
Arab Saudi
Inggris
Belanda

Gelandang asal Belanda itu akan menjadi transfer terbaru Roshn

Klub Al Ittihad akan menjadi pemegang kata kunci dalam laga debut gelandang Manchester City asal Belanda, Tijjani Reijnders, di ajang Liga Roshn Arab Saudi.

Laporan media sebelumnya mengungkap bahwa Al Qadsiah telah masuk ke dalam negosiasi tingkat lanjut dengan Manchester City untuk mendatangkan Reijnders selama bursa transfer musim panas ini, dengan nilai 60 juta euro.

Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa kesepakatan antara kedua klub telah tercapai, dan bahwa Reijnders telah menjadi pemain Al Qadsiah secara semi-resmi, setelah seluruh detail dirampungkan.

Gelandang asal Belanda itu dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada lusa, hari Senin, untuk merampungkan kepindahannya ke klub Al Qadsiah.

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Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Reijnders bisa saja tampil untuk pertama kalinya bersama Al Qadsiah dalam laga menghadapi Al Ittihad, Jumat mendatang, pada pekan kedua Liga Roshn, tetapi keputusan itu akan berada di tangan pelatih asal Irlandia, Brendan Rodgers.

Pemain berusia 28 tahun itu bergabung dengan Manchester City pada bursa transfer musim panas lalu dari Milan, dan tampil bersama tim dalam 50 pertandingan, di mana ia berhasil mencetak 7 gol dan menyumbang 8 assist.

Perlu diketahui bahwa Al Qadsiah tengah berupaya memperkuat skuadnya secara serius pada musim baru ini, terlebih karena mereka akan tampil di ajang Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

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