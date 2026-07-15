Kesepakatan telah tercapai... Pemain asal Maroko itu kembali ke Liga Prancis

Pemain asal Maroko, Amir Richardson, hampir kembali ke Le Havre, klub Prancis tempat ia memulai kariernya sebelum hengkang pada musim panas 2023.

Klub Italia Fiorentina dan Le Havre telah mencapai kesepakatan yang mengatur peminjaman gelandang berusia 24 tahun tersebut selama satu musim, dengan opsi pembelian senilai 8 juta euro, menurut surat kabar Prancis "L'Équipe".

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Hal ini terjadi setelah Richardson menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Kopenhagen, Denmark, selama 6 bulan, sebelum klub memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian.

Le Havre berhasil menuntaskan kesepakatan tersebut setelah negosiasi dengan Fiorentina, sebagai bagian dari upayanya untuk membawa kembali salah satu lulusan terbaik akademinya ke Stadion Océane, setelah ia hengkang dari sana tiga tahun lalu.

Lohaver juga berhasil mengungguli Nice dalam perebutan untuk merekrut Richardson, yang sebelumnya menunggu dana dari penjualan beberapa pemainnya sebelum bergerak untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Pemain asal Maroko tersebut diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis pada Jumat atau Sabtu mendatang, sebagai langkah awal sebelum pengumuman resmi kembalinya ia ke Le Havre.

Perlu dicatat bahwa Richardson telah tampil dalam 9 pertandingan bersama tim nasional Maroko, namun ia tidak lagi masuk dalam rencana staf pelatih “Singa Atlas” untuk Piala Afrika 2025 dan Piala Dunia 2026.