"Kesepakatan telah tercapai".. Hanya satu langkah lagi yang memisahkan Barcelona dari gelar istimewa di Bundesliga

Sebuah laporan media, hari ini, Kamis, mengungkapkan bahwa Barcelona hampir mencapai kesepakatan istimewa dari Bundesliga, selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Barcelona berupaya memperkuat lini serangnya selama bursa transfer musim panas ini, menyusul perubahan yang terjadi akibat hengkangnya Robert Lewandowski dan Marcus Rashford.

Selain itu, Karim Ademi (24 tahun) hampir menjadi salah satu transfer terbesar Barcelona. Menurut Fabrizio Romano, pakar transfer, pemain sayap asal Jerman yang berasal dari Borussia Dortmund ini telah mencapai kesepakatan akhir dengan klub Catalan tersebut mengenai ketentuan kontraknya, baik dari segi durasi maupun detail finansial.

Laporan juga menyebutkan bahwa sang pemain telah memberi tahu klub Jerman tersebut mengenai keinginannya untuk hengkang pada musim panas ini dan harapannya agar negosiasi dengan Barcelona dapat mencapai kemajuan.

Fokus kini tertuju pada kesepakatan antara kedua klub.. Laporan menunjukkan bahwa Barcelona telah mengajukan tawaran awal kepada Borussia Dortmund untuk mendatangkan penyerang tersebut, dan negosiasi sedang berlangsung.

Klub asal Jerman tersebut menyadari bahwa mereka berada dalam posisi negosiasi yang lebih rentan, mengingat kontrak Ademi akan berakhir pada Juni 2027 dan ia tidak berniat memperpanjangnya.

Pemain tersebut sudah jelas mengenai keputusannya; ia memilih untuk bergabung dengan Barcelona, dan agennya, Jorge Mendes, memainkan peran sentral dalam langkah ini.

Penyerang asal Jerman ini diwakili oleh agensi “Gestifoot” yang memiliki hubungan erat dengan klub Catalan tersebut, dan sebelumnya telah terlibat dalam beberapa kesepakatan transfer lainnya. Keinginan Ademi sendiri turut berperan dalam membawa kesepakatan ini ke tahap akhir.

Sementara itu, Borussia Dortmund harus mencari cara untuk mendapatkan kembali sebagian dana dari pemain yang kemungkinan akan menjadi pemain bebas transfer dalam waktu satu tahun.

Klub Jerman tersebut telah berusaha meyakinkannya untuk memperpanjang kontraknya dalam beberapa bulan terakhir, namun kegagalan mencapai kesepakatan mengubah situasi, dan Ademi kini menjadi kandidat untuk pindah pada musim panas ini.

Nilai pasar sang penyerang diperkirakan mencapai sekitar 40 juta euro, meskipun Barcelona dilaporkan sedang berupaya menawar harga tersebut.

Dari segi olahraga, Hans Flick, pakar sepak bola Jerman, menyatakan persetujuannya atas kedatangan pemain tersebut, seperti dilaporkan oleh surat kabar “Mundo Deportivo”.

Ademi dikenal karena kecepatan dan kemampuannya menembus pertahanan lawan, serta fleksibilitasnya dalam menyerang; ia mampu bermain di kedua sayap, terutama saat menusuk dari sayap kanan ke dalam kotak penalti, yang sesuai dengan upaya Barcelona untuk memperkuat opsi serangannya.

Setelah mencapai kesepakatan dengan sang pemain sebagai langkah awal yang penting, Barcelona kini menghadapi tahap krusial: menyelesaikan kesepakatan dengan Borussia Dortmund. Ademi telah memilih tujuannya, dan Barcelona sedang berupaya mewujudkan keinginan tersebut menjadi kesepakatan resmi untuk musim 2026-2027.