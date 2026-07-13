Kesepakatan telah tercapai... Al-Ahli Saudi menyelesaikan transfer Trincao

Klub Al-Ahli Saudi sedang menyelesaikan sentuhan akhir dalam kesepakatan transfer pemain asal Portugal, Francisco Trincão, sayap Sporting Lisbon, sebagai persiapan untuk pengumuman resmi perekrutannya.

Berbagai laporan media sebelumnya menyebutkan bahwa Al-Ahli telah mencapai kesepakatan dengan Sporting Lisbon terkait perekrutan pemain Portugal berusia 26 tahun tersebut, dan kini tinggal menunggu persetujuannya.

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Jurnalis Italia terpercaya, Fabrizio Romano, menegaskan bahwa Al Ahly berhasil menyelesaikan kesepakatan ini secara definitif, dengan nilai 45 juta euro ditambah 5 juta euro lainnya sebagai bonus, setelah mendapatkan persetujuan dari Trincao.

Trincao dijadwalkan akan menandatangani kontrak dengan Al-Ahly yang menjamin ia akan bertahan setidaknya selama 3 musim dengan gaji tahunan yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta euro.

Trincao menjadi incaran utama bagi banyak klub Eropa selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, namun Al-Ahly berhasil merebut kesepakatan tersebut untuk menggantikan kepergian pemain sayap asal Aljazair, Riyad Mahrez.