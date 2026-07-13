Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Kesepakatan telah tercapai... Al-Ahli Saudi menyelesaikan transfer Trincao

Trincao
Al Ahli
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Al-Raqi berhasil menuntaskan kesepakatan terpenting

Klub Al-Ahli Saudi sedang menyelesaikan sentuhan akhir dalam kesepakatan transfer pemain asal Portugal, Francisco Trincão, sayap Sporting Lisbon, sebagai persiapan untuk pengumuman resmi perekrutannya.

Berbagai laporan media sebelumnya menyebutkan bahwa Al-Ahli telah mencapai kesepakatan dengan Sporting Lisbon terkait perekrutan pemain Portugal berusia 26 tahun tersebut, dan kini tinggal menunggu persetujuannya.

Baca juga... Giliran Mbappé... Akankah Yamal menjadi "agen rahasia" dalam tarian terakhir Messi?

Jurnalis Italia terpercaya, Fabrizio Romano, menegaskan bahwa Al Ahly berhasil menyelesaikan kesepakatan ini secara definitif, dengan nilai 45 juta euro ditambah 5 juta euro lainnya sebagai bonus, setelah mendapatkan persetujuan dari Trincao.

Trincao dijadwalkan akan menandatangani kontrak dengan Al-Ahly yang menjamin ia akan bertahan setidaknya selama 3 musim dengan gaji tahunan yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta euro.

Trincao menjadi incaran utama bagi banyak klub Eropa selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, namun Al-Ahly berhasil merebut kesepakatan tersebut untuk menggantikan kepergian pemain sayap asal Aljazair, Riyad Mahrez.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google