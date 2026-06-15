Kesepakatan telah resmi tercapai.. Murid Mourinho bergabung dengannya di Real Madrid

Sami Khedira kembali ke Real Madrid setelah 11 tahun meninggalkan klub tersebut, namun kali ini dengan peran baru sebagai asisten José Mourinho mulai Juli mendatang.

Menurut pengungkapan jurnalis Italia Fabrizio Romano, pakar pasar transfer, "kesepakatan ini telah resmi tercapai, di mana Mourinho menghubungi Sami Khedira secara langsung, dan pemain asal Jerman itu setuju untuk bergabung dengannya".

Mantan pemain Real Madrid antara tahun 2010 dan 2015 ini akan memulai tugas barunya sebagai asisten pelatih mulai Juli mendatang, meskipun ia tidak memiliki pengalaman melatih sejak pensiun pada tahun 2017.

Khedira memiliki hubungan yang kuat dengan Mourinho sejak masa kerja pertama sang pelatih di Real Madrid (2010-2013), di mana pemain asal Jerman itu merupakan salah satu murid terdekatnya, yang menjelaskan keinginan "The Special One" untuk merekrutnya meskipun tanpa pengalaman melatih.

Khedira tidak memiliki pengalaman melatih sama sekali, karena sejak pensiun pada 2017 ia telah mengabdikan dirinya untuk mengembangkan kariernya sebagai analis televisi terkemuka di Jerman, namun Mourinho bertaruh pada pengetahuannya tentang klub raja dan hubungannya dengan para pemain, di saat ia berusaha membangun tim teknis yang seimbang yang menggabungkan pengalaman kepelatihan dari lima asisten tepercaya yang mendampinginya di klub-klub sebelumnya, dengan pengetahuan internal tentang budaya Real Madrid yang diwakili oleh Khedira.

Dengan demikian, tim teknis Mourinho pada masa jabatannya yang kedua di Real Madrid pun lengkap, di mana Khedira akan bergabung dengan lima asisten yang telah mendampingi pelatih asal Portugal tersebut di klub-klub sebelumnya.