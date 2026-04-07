Kesepakatan telah ditandatangani... Real Madrid resmi mengamankan kesepakatan yang dinantikan

Real Madrid berhasil menyelesaikan transfer pertamanya untuk musim depan, setelah sang pemain menandatangani kontraknya dengan Los Blancos.

Menurut program "El Chiringuito" dari Spanyol, Nico Baz telah menandatangani kontrak kembalinya ke Real Madrid sebelum Paskah, dan Real Madrid terpaksa membayar 9 juta euro kepada Como sebagai nilai klausul pembelian kembali.

Banyak laporan menyebutkan bahwa Real Madrid mungkin akan meminjam kembali jasa Baz sebelum menjualnya ke salah satu klub Liga Premier Inggris, namun "El Chiringuito" menegaskan bahwa pemain tersebut akan kembali ke Los Blancos pada 1 Juli mendatang dan akan tetap bersama tim selama musim baru.

Nico Baz telah menunjukkan perkembangan luar biasa di skuad Como sejak meninggalkan Santiago Bernabéu pada tahun 2024, di mana sang gelandang berhasil menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa.

Penampilan gemilang Baz di bawah asuhan Cesc Fabregas membuatnya mendapat panggilan dari Lionel Scaloni untuk pertama kalinya membela timnas Argentina, sehingga menjadikannya kandidat kuat untuk masuk dalam skuad Piala Dunia musim panas mendatang.

Baz tetap bertekad untuk kembali ke Real Madrid meskipun persaingan yang ketat diperkirakan akan terjadi dengan adanya pemain seperti Jude Bellingham, Arda Güler, Ibrahim Díaz, Franco Mastantuno, dan Thiago Petarš. Namun, kepadatan skuad tidak menakutkan bagi pemain internasional Argentina ini, yang tampaknya siap menerima tantangan tersebut.



