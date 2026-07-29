Menurut Sky dan Bild, Dzeko akan menjalani tes medisnya pada Minggu dan Senin, lalu menandatangani kontrak hingga 2027. Penyerang 40 tahun asal Bosnia dan Herzegovina yang saat ini tidak memiliki klub itu sudah bermain untuk Schalke pada paruh kedua musim lalu setelah dibebastugaskan atas permintaannya sendiri dari AC Florence. Dengan sembilan kontribusi gol, ia punya andil besar dalam promosi ke Bundesliga. Setelah itu, masa depan Dzeko sempat belum jelas karena persoalan finansial. Pensiun sang bintang veteran juga sempat menjadi opsi setelah partisipasinya di Piala Dunia.

Terobosan yang kini tercapai itu juga diyakini turut dipermudah oleh perekrutan Maximilian Wöber. Bek Austria berusia 28 tahun itu datang secara gratis dari Leeds United, sehingga Schalke dapat mengisi pos kosong di lini belakang dengan biaya murah dan dengan demikian memiliki ruang finansial yang lebih besar.

Dzeko disebut akan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi dengan gaji tahunan sekitar 900.000 euro, yang bisa meningkat hingga 1,3 juta euro lewat bonus. Dalam kelompok ini juga ada Kenan Karaman dan Robin Gosens, yang datang dengan status pinjaman dari Florence.

Jesper Lindström disebut akan datang sebagai pemain pinjaman dari Napoli

Selain Dzeko, satu transfer lagi juga kemungkinan akan dituntaskan dalam beberapa hari ke depan: Jesper Lindström disebut akan datang sebagai pemain pinjaman dari SSC Napoli. Schalke juga disebut sudah mencapai kesepakatan dengannya, dan hanya detail terakhir antarklub yang masih perlu diselesaikan. Kewajiban beli atau opsi beli bisa dimasukkan ke dalam kesepakatan pinjaman itu. Kontrak pemain sayap kanan Denmark berusia 26 tahun itu di Napoli masih berlaku hingga 2028.

Lindström pernah mencuri perhatian saat membela Eintracht Frankfurt, dan ia menjadi pilihan utama ketika klub itu menjuarai Liga Europa pada 2022. Pada 2023 ia pindah ke Napoli dengan nilai 30 juta euro, tetapi gagal memenuhi ekspektasi tinggi di sana. Pada musim lalu, Lindström bermain sebagai pemain pinjaman untuk VfL Wolfsburg. Dalam 15 penampilan, ia tidak mencatat kontribusi gol dan terdegradasi bersama Wolves.