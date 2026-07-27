Dalam langkah yang bisa dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar di bursa transfer musim panas, Chelsea masuk dengan kuat dalam perburuan mantan kapten Liverpool Jordan Henderson, mengungguli para pesaing lainnya dalam perebutan jasa gelandang veteran asal Inggris tersebut, yang mungkin akan pindah ke "Stamford Bridge" dalam sebuah transfer gratis.

Chelsea berupaya merampungkan transfer mengejutkan dengan mendatangkan Jordan Henderson, gelandang Brentford, sebagai bagian dari rencana mereka untuk memperkuat tim sebelum musim baru dimulai, demikian dilaporkan surat kabar "The Sun" asal Inggris.

Para petinggi Chelsea menilai bahwa pemain asal Inggris tersebut, berkat pengalamannya yang panjang dan kepribadian kepemimpinannya, akan menjadi tambahan penting baik di dalam maupun di luar lapangan, mengingat keinginan klub untuk mencapai keseimbangan antara talenta muda dan pemain-pemain berpengalaman.

Henderson, yang berusia 36 tahun, bergabung dengan Brentford dengan kontrak berdurasi dua tahun sebelum musim lalu dimulai, seusai berakhirnya petualangannya bersama Ajax Amsterdam yang berlangsung selama 18 bulan.

Menurut sejumlah laporan, manajemen Brentford tidak keberatan mengizinkan pemain tersebut hengkang secara gratis ke Chelsea, sehingga memberinya kesempatan baru untuk terus bersaing di level tertinggi.

Henderson masuk dalam daftar skuad timnas Inggris yang dipilih oleh pelatih Thomas Tuchel untuk tampil di Piala Dunia, dan ia sangat dihargai berkat peran kepemimpinannya serta pengaruh positifnya di dalam ruang ganti.

Kualitas-kualitas ini sejalan dengan arah baru Chelsea di bursa transfer, setelah klub mulai mengubah strateginya yang dalam beberapa tahun terakhir mengandalkan perekrutan pemain-pemain muda, dan kini beralih ke arah mendatangkan elemen-elemen yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin tim.

Henderson bukanlah satu-satunya nama yang mencerminkan perubahan dalam kebijakan Chelsea ini, sebab sebelumnya klub telah menunjukkan minatnya untuk mendatangkan gelandang Sunderland saat ini, serta Granit Xhaka, mantan kapten Arsenal, yang berusia 33 tahun.

Sejumlah laporan terbaru juga mengungkap bahwa manajemen Chelsea turut mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan penyerang Brighton Danny Welbeck, yang berusia 35 tahun, untuk memperkuat lini depan dengan pengalaman tambahan.

Tampaknya Chelsea berupaya pada musim panas ini untuk membangun tim yang lebih seimbang, yang memadukan energi para pemain muda dengan pengalaman nama-nama veteran, sebagai persiapan untuk bersaing dengan kuat di seluruh ajang pada musim mendatang.