Al Ittihad tengah menyelesaikan sentuhan akhir dari sebuah transfer yang bisa mengubah wajah skuadnya pada musim ini, setelah klub semakin dekat merampungkan kesepakatan dengan seorang pemain baru yang memadukan pengalaman, kualitas, serta kemampuan mengisi lebih dari satu peran di lapangan, dalam sebuah langkah yang bisa memberikan "Sang Dekan" tambahan penting sebelum penutupan bursa transfer musim panas.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Saudi "Al Riyadiyah", pemain asal Belanda Georginio Wijnaldum saat ini tengah menjalani tes medis, dan jika lolos dengan sukses, ia akan resmi meneken kontrak dengan Al Ittihad dalam transfer bebas, sehingga pemain tersebut kembali ke Liga Roshn melalui pintu baru setelah kepergiannya dari Al Ettifaq.

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Merekrut Wijnaldum merupakan pilihan menarik bagi Al Ittihad, terutama karena pemain tersebut mengenal atmosfer sepak bola Saudi dengan baik, dan sebelumnya telah meninggalkan jejak yang jelas selama pengalamannya bersama Al Ettifaq yang berlangsung tiga musim, di mana ia tampil kuat baik dari sisi teknis maupun fisik.

Selama periodenya bersama Al Ettifaq, Wijnaldum membuktikan kemampuannya menjalankan lebih dari satu peran di dalam skuad, dan tidak hanya bermain sebagai gelandang, tetapi juga tampil di posisi menyerang yang lebih maju, di antaranya peran sebagai false nine, dengan memanfaatkan pengalaman dan kemampuannya bergerak di antara lini serta menembus kotak penalti.

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Pemain asal Belanda itu tampil dalam 101 pertandingan mengenakan seragam Al Ettifaq, di mana ia berhasil mencetak 38 gol dan memberikan 17 assist, sehingga terlibat langsung dalam 55 gol, angka-angka yang mencerminkan besarnya pengaruh yang ia tinggalkan selama tiga tahun yang ia habiskan bersama klub.

Meski Wijnaldum meninggalkan Al Ettifaq pada awal musim ini seusai berakhirnya kontraknya, pengalaman sebelumnya di Liga Roshn memberinya keunggulan penting saat pindah ke Al Ittihad, karena ia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan atmosfer kompetisi maupun sifat persaingan, dan hal itu bisa membantunya untuk segera masuk dalam perhitungan staf pelatih.