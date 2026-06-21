Kesepakatan senilai 100 juta di Barcelona bergantung pada satu langkah saja

Berbagai laporan media menegaskan bahwa FC Barcelona telah menetapkan syarat krusial untuk merealisasikan transfer bintang Atlético Madrid, pemain asal Argentina Julián Álvarez.

Jurnalis asal Maroko, Ashraf Ben Ayad, mengatakan melalui laman Facebook-nya bahwa “gagasan ini sudah jelas di Barcelona: jika sang pemain tidak menunjukkan usaha yang besar, sangat sulit bagi transfer ini terwujud.”

Ben Ayad, yang dekat dengan klub Catalan tersebut, menjelaskan bahwa “Atlético Madrid hingga saat ini menolak untuk membuka pintu negosiasi,” sambil menyoroti bahwa “Barcelona akan terus berupaya, namun dengan langkah-langkah yang jelas dan tanpa terburu-buru,” merujuk pada penolakan manajemen Catalan untuk terlibat dalam tawaran finansial yang tidak terukur.

Ia menambahkan: “Pemain itu sendiri menginginkan Barcelona, dan Barcelona puas dengan keinginan tersebut, namun pemain harus melakukan upaya besar bersama klubnya agar transfer ini terwujud,” sambil menegaskan bahwa “tanpa keterlibatan aktif dari sang pemain, hal ini nyaris mustahil.”

Jurnalis asal Maroko itu menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Barcelona memiliki harga, keyakinan, dan kesabaran,” sebagai pesan yang jelas bahwa klub Catalan tersebut tidak akan melampaui batas keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya (100 juta euro), dan bahwa bola kini berada di tangan sang pemain yang harus menekan Atlético Madrid untuk memfasilitasi kepindahannya.