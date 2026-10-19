Klub Al Nassr Saudi memasuki babak baru dari pergerakan investasi, setelah dimulainya negosiasi antara Dana Investasi Publik Saudi dan sebuah konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan Amerika "RedBird Capital", pemilik klub AC Milan Italia, untuk mengakuisisi saham sebesar 70% dari kepemilikan "Al Alami", dalam kesepakatan potensial yang nilainya bisa mencapai sekitar satu miliar riyal Saudi, menurut apa yang diungkap oleh surat kabar "Arriyadiyah" Saudi.

Menurut laporan tersebut, nilai estimasi dari saham yang menjadi target mencapai sekitar 267 juta dolar, sementara pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten tim utama sepak bola, kemungkinan akan mempertahankan saham sebesar 20% dari klub, sehingga menjadi mitra potensial dalam kepemilikannya bersama konsorsium investasi tersebut. Meski demikian, negosiasi masih berada dalam tahap awal, dan syarat-syarat final kesepakatan belum ditentukan hingga saat ini.

Laporan itu mengungkapkan bahwa "RedBird Capital" telah mengadakan setidaknya dua pertemuan dengan Dana Investasi Publik untuk membahas akuisisi saham tersebut, namun sebuah sumber yang dekat dengan dana itu menggambarkan minat perusahaan Amerika tersebut masih berada dalam tahap dini, seraya memperingatkan bahwa pembicaraan itu mungkin tidak berakhir dengan kesepakatan final.

Hal itu berarti bahwa masa depan kesepakatan masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan, sambil menanti hasil dari negosiasi antara pihak-pihak terkait.

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Pergerakan ini tidak terbatas pada pencarian investor baru, karena Dana Investasi Publik tengah berupaya mengatur kesepakatan sponsor komersial dengan perusahaan-perusahaan dalam portofolio investasinya, dengan tujuan turut membantu mengatasi kewajiban finansial Al Nassr, yang diperkirakan mencapai sekitar 800 juta riyal Saudi, setara dengan 213 juta dolar.

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Pergerakan ini bertujuan memperbaiki kondisi finansial klub dan menyiapkannya untuk memasuki babak investasi baru, bersamaan dengan negosiasi yang tengah berlangsung terkait penjualan saham.

Daftar investor potensial diperkirakan akan mencakup perusahaan "Al Wasail", yang berkantor pusat di Riyadh dan bergerak di sektor media, olahraga, dan hiburan, bersama "RedBird Capital".

Kemungkinan Ronaldo memiliki saham di Al Nassr membawa arti penting tersendiri, mengingat posisi bintang Portugal itu dan pengaruhnya di tingkat global, di samping keterikatannya yang erat dengan klub sejak bergabung dengannya.

Dan jika kesepakatan ini berlanjut sesuai skenario yang diajukan, maka kapten "Al Alami" bisa berubah dari pemain yang memimpin tim di dalam lapangan menjadi salah satu pemegang saham dalam kepemilikannya, dalam perkembangan yang membuka pintu bagi babak berbeda dalam hubungan sang bintang dengan klub Saudi tersebut.



