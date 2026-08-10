Bintang muda timnas Maroko, Ayoub Bouaddi, semakin dekat untuk bergabung dengan Manchester City setelah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan klub Inggris tersebut, dalam langkah yang bisa membuka jalan bagi kepergian pemain Spanyol, Rodri, ke Barcelona.

Pakar berita transfer, Fabrizio Romano, mengungkap melalui akunnya di platform X pada hari Senin ini bahwa Manchester City bersiap untuk merampungkan kesepakatan dengan klub Prancis, Lille, pada langkah berikutnya, seraya menegaskan bahwa kedua belah pihak sudah mencapai tahap negosiasi yang cukup lanjut.

Keinginan pemain yang menentukan

Romano menjelaskan bahwa Bouaddi sangat ingin bergabung dengan City sekarang, dan tidak ingin menunggu hingga tahun 2027, hal yang mencerminkan keinginan pemain untuk menjalani pengalaman di Inggris secepat mungkin dan bergabung dengan barisan runner-up Liga Primer Inggris.

Perkembangan ini datang setelah penampilan mengesankan yang ditunjukkan Bouaddi di Piala Dunia 2026, di mana ia secara khusus mencuri perhatian pada laga pembuka saat Maroko bermain imbang 1-1 dengan Brasil, hal yang menjadikannya sorotan klub-klub besar Eropa.

Kemungkinan dampak pada masa depan Rodri

Perekrutan Bouaddi bisa membuka pintu bagi kepergian Rodri, yang spekulasi seputar kepindahannya ke Barcelona semakin meningkat, setelah sebelumnya ia dikaitkan untuk bergabung dengan Real Madrid.

Tampaknya manajemen Manchester City tengah bersiap menghadapi fase transisi di lini tengah dengan merekrut talenta muda Maroko tersebut sebagai calon pengganti bintang Spanyol itu.

Karier yang menjanjikan

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kesepakatan ini bisa dirampungkan dalam beberapa hari ke depan, apabila Manchester City dan Lille mencapai kesepakatan akhir mengenai nilai finansial transfer, hal yang akan menjadi lompatan besar dalam karier pemain Maroko yang menjanjikan tersebut.