Kesepakatan rahasia dan 200 juta... Perkembangan krusial dalam kisah Real Madrid dan Oulisse

Pemain asal Prancis, Michel Oliès, bintang Bayern München, menjadi target utama Real Madrid selama bursa transfer musim panas kali ini.

Pihak manajemen Real Madrid menyadari bahwa merealisasikan transfer Oulissé akan sangat rumit, namun mereka bertekad untuk terus berusaha selama masih ada harapan untuk mendatangkan pemain internasional Prancis tersebut, yang kontraknya bersama Bayern berlaku hingga musim panas 2029.

Surat kabar “Mundo Deportivo”, mengutip jurnalis Prancis Fabrice Hawkins, melaporkan adanya kemungkinan Oliise pindah ke Real Madrid musim panas ini.

Hawkins menjelaskan bahwa pemain asal Prancis tersebut akan mengadakan pertemuan dengan petinggi Bayern Munich setelah ia menyelesaikan partisipasinya di Piala Dunia.

Tujuan utama klub Bavaria tersebut adalah memperpanjang kontrak sang pemain, namun jika Oulissé memberitahu manajemen Bayern Munich tentang keinginannya untuk hengkang, Real Madrid akan siap bergerak untuk merekrutnya.

Hawkins, mengutip sumber-sumber yang dekat dengan kasus ini, menyebutkan bahwa tawaran senilai lebih dari 200 juta euro mungkin cukup untuk meyakinkan Bayern agar melepas sang pemain.

Meskipun demikian, klub Jerman tersebut sangat tegas dalam pendiriannya, karena sama sekali tidak ingin melepas pemain internasional Prancis tersebut.

Di sisi lain, Real Madrid sangat memahami hal ini, dan informasi menunjukkan bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan tidak resmi, yang mengatur agar tidak ada langkah apa pun yang diambil terkait pemain tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lain.