Kembalinya Raphinha ke skuat timnas Brasil membuka berkas pelik di Barcelona, setelah sejumlah laporan media mengungkap adanya koordinasi awal antara klub Catalan dan federasi nasional untuk mengatur menit bermain bintang Barca itu dalam upaya menghindari cedera baru yang bisa mengacaukan perhitungan semua pihak.

Sayap Barcelona itu dipanggil untuk tampil dalam dua laga persahabatan melawan Jepang dan Singapura, yang dijadwalkan pada 14 dan 17 November di Stadion Nasional Singapura, dalam penampilan perdananya bersama Selecao selama periode jeda internasional saat ini.

Kehadiran Raphinha merupakan kabar gembira bagi Brasil, yang mendapatkan kembali salah satu senjata serangan andalannya. Namun di sisi lain, hal itu menimbulkan kekhawatiran yang jelas di Barcelona, setelah tahun 2026 yang berat secara fisik bagi sang pemain, di mana ia mengalami tiga cedera otot selama membela timnas.

Terkait hal ini, jaringan "Globo" Brasil menyebutkan bahwa Barcelona dan Federasi Sepak Bola Brasil "sedang bekerja untuk berkoordinasi mengatur waktu bermainnya guna memastikan Raphinha kembali dalam kondisi fit sepenuhnya dan mengurangi risiko cedera ketiga beruntun saat membela timnas negaranya".

Kemunduran terakhir terjadi pada September lalu, dalam laga persahabatan melawan Australia, ketika Raphinha terpaksa meninggalkan lapangan pada jeda babak setelah merasakan nyeri di bagian belakang paha kanannya.

Pemeriksaan medis selanjutnya menunjukkan adanya edema otot ringan, sehingga Federasi Brasil memutuskan untuk mencoretnya dari susunan tim pada laga melawan India, dan memudahkan kepulangannya untuk pemulihan di Barcelona.

Kini, dengan kembalinya ia di bawah arahan Carlo Ancelotti, tampaknya semua pihak sepakat bahwa petualangan tidak diperbolehkan. Setiap menit yang akan dimainkan Raphinha di Asia akan diperhitungkan dengan cermat, dalam rencana yang tujuan utamanya adalah agar ia kembali ke Catalonia dalam keadaan sehat, dan siap melanjutkan musim tanpa kemunduran baru.