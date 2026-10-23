Dalam wawancara yang istimewa, memadukan humor ringan dan ketenangan yang menjadi ciri khasnya di lapangan, Pau Cubarsi, bek Barcelona, mengungkap suasana di balik layar pada jam-jam terakhir sebelum El Clasico, serta berbicara tentang Messi, final Piala Dunia, dan kehidupan pribadinya sebagai seorang remaja yang hidup di bawah tekanan ketenaran.

Barcelona, pemuncak klasemen "La Liga", akan menjamu rival abadinya Real Madrid yang menempati posisi ketiga, Minggu mendatang, di Stadion Camp Nou, dalam laga pekan ke-10 Liga Spanyol.

Kesepakatan Jenaka Sebelum El Clasico

Cubarsi memulai pembicaraannya kepada saluran "DAZN" dengan sebuah momen lucu tentang apa yang akan terjadi setelah El Clasico, di mana ia berkata: "Saya berharap kita bertemu setelah meraih kemenangan, dan bertukar pelukan yang indah".

Lalu sang pewawancara menjawab dengan sebuah usulan: "Jika Barcelona menang kita berpelukan, jika berakhir imbang kita berjabat tangan, dan jika kalah kita cukup menyapa dari kejauhan", lalu Cubarsi menjawab sambil tertawa: "Itu terdengar bagus bagi saya, tapi saya menunggu pelukan itu!".

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Dan ketika ditanya apakah ia ingin berlatih berpelukan sekarang, ia berkata: "Begini, dengan tepukan di punggung, bukan begitu? Jika kita menang, kita akan melakukan semua itu". Sebelum candaan itu berkembang menjadi janji sebuah gol, di mana pewawancara berkata: "Jika kamu mencetak gol di El Clasico, jangan tanya aku apa yang akan kulakukan!".

Cubarsi pun menjawab: "Baiklah, saya akan melompat dan berlari ke arahmu!", lalu pewawancara menutup: "Jika kamu mencetak gol, setidaknya kamu harus menghadiahiku sebuah PlayStation!", lalu sang bek menjawab: "Baiklah, sepakat!".

Messi: Mimpi yang Tak Pernah Berakhir

Dan ketika ditanya tentang apa yang ia rasakan saat mendengar nama Messi atau mengingat bahwa ia melangkah di tempat-tempat yang sama yang dulu dilalui Messi, Cubarsi berkata dengan penuh haru: "Ketika nama Messi disebut, saya rasa siapa pun yang mendukung Barcelona atau mencintai sepak bola akan teringat kenangan-kenangan menakjubkan, karena segala hal yang ia persembahkan untuk klub ini dan untuk sepak bola secara umum".

Ia menambahkan: "Yang sebenarnya, sangat disayangkan bahwa tahun-tahun karier sepak bolanya mendekati akhir, karena saya berharap ia bisa bermain selamanya agar kita terus bisa menikmati permainannya. Saya sangat bersyukur ia pernah mengenakan jersey Barcelona".

Ia pun mendukung gagasan menggelar pertandingan perpisahan untuk Messi di Camp Nou sebagaimana yang dilakukan dengan para suporter Argentina, seraya berkata: "Ya, itu akan menjadi hal yang sangat indah. Ia layak mendapatkan pertandingan penghormatan sebagai bentuk apresiasi atas segala yang telah ia berikan kepada kami".

Pesan Sebelum El Clasico dan Laga Melawan Paris

Mengenai jam-jam yang mendahului El Clasico, ia berkata: "Kami tenang saat ini, dan kami tahu betul apa yang harus kami lakukan, kami menyadari kekuatan kami, periode baik yang sedang kami jalani, serta detail-detail kecil yang masih harus kami perbaiki".

Ia melanjutkan: "Kami memiliki gagasan yang sangat jelas tentang pertandingan ini, dan kami tahu bahwa jika kami menerapkan apa yang kami inginkan dengan baik, kami bisa meraih hasil yang luar biasa. Kami akan mengerahkan segala yang kami miliki di kandang sendiri dan di hadapan para suporter kami".

Mengenai awal musim dan kekalahan dari Paris Saint-Germain, ia menjelaskan: "Kami memulai musim dengan sangat baik. Benar bahwa semangat mungkin sempat menurun sedikit setelah kekalahan dari Paris, tapi kami harus terus melangkah dengan cara yang sama".

Ia menyambung: "Itu adalah pertemuan antara dua tim terbaik pada saat itu, dan termasuk di antara dua tim yang bermain dengan ritme tertinggi, itu adalah pertandingan yang kuat dan sangat berimbang, dan pada akhirnya ia lepas dari kami karena detail-detail kecil, tapi kami juga keluar dari situ dengan banyak hal positif".

Mengenai filosofi pertahanan tinggi yang menjadi ciri khas Barcelona: "Ini adalah filosofi yang ditanamkan pelatih kepada kami sejak awal, dan kami harus berkomitmen padanya hingga akhir, kami harus menekan lawan dengan sangat agresif di area depan, dan tidak membiarkan mereka bermain dengan leluasa".

Cubarsi menutup pernyataannya dengan berkata: "Ini adalah cara yang istimewa, dan mungkin sedikit rumit dalam beberapa situasi, tapi ketika kamu mempercayai rekan-rekan yang berada di sisimu, dan kalian memiliki gagasan yang sangat jelas, maka segalanya berjalan dengan baik".



