Sebuah laporan media mengungkap rekaman suara percakapan teknologi asisten wasit video terkait pengusiran Vinicius Junior, bintang Real Madrid, setelah ia dituduh menjambak rambut Saliba pada menit ke-71 dalam laga melawan Villarreal pada pekan kedelapan La Liga.

Wasit Isidro Diaz de Mera mengambil keputusan tersebut usai meninjau tayangan melalui layar, berdasarkan peringatan dari Alejandro Muniz Ruiz yang berada di ruang teknologi video.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Alejandro Muniz Ruiz menarik perhatian Diaz de Mera terhadap insiden itu dengan mengatakan: "Isidro, saya sarankan kamu meninjau tayangan untuk menilai adanya perilaku kekerasan selama proses pencetakan gol."

Diaz de Mera menjawab: "Alex, biarkan Puli (asisten wasit untuk teknologi video) berbicara, karena suaramu sering terputus." Lalu Pulido Santana, yang menjabat sebagai asisten wasit untuk teknologi video, menyela dengan mengatakan: "Beri tahu kami saat kamu sampai di layar, Isi."

Setelah wasit sampai di layar, ia berkata: "Saya sekarang berada di depan layar," lalu ruang teknologi video menjelaskan kepadanya: "Baik, menurut yang kami lihat, Vinicius menjambak rambut pemain Villarreal. Tayangan ini termasuk dalam fase yang sama dari proses pencetakan gol."

Wasit menjawab: "Bagus, tunjukkan kepada saya tayangan dengan sudut lebar, saya ingin melihat di mana fase serangan berakhir (perkembangan tayangan itu sendiri)."

Di latar belakang, terdengar suara salah satu yang berada di ruang teknologi video mengatakan: "Ini adalah tayangan yang mengharuskan kartu merah."





Setelah tayangan diperlihatkan lengkap di hadapannya, wasit memutuskan dengan mengatakan: "Alex, Puli, bagi saya, saya akan melanjutkan permainan dengan menetapkan pelanggaran dan mengeluarkan kartu merah untuk pemain nomor 7 dari tim tuan rumah, sepakat?"

Keputusan ini dikonfirmasi dengan kata "setuju" dari pihak tim teknologi video, dan setelah itu, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Vinicius Junior.