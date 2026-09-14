Dengan demikian, kerangka kontrak untuk kembalinya Leonard sudah tidak berubah sejak awal Juli. Sebagai imbalan atas jasa small forward berusia 35 tahun itu, tim Kanada tersebut mengirimkan paket keseluruhan yang besar ke pesisir barat Amerika Serikat.

L.A. Clippers mendapatkan Brandon Ingram, Gradey Dick, dua pick draft putaran pertama tanpa perlindungan, hak untuk melakukan pick swap, serta tambahan dua pick putaran kedua untuk pemain andalan mereka.

Fakta bahwa penyelesaian pertukaran ini tertunda selama berbulan-bulan bukan disebabkan sikap menunggu dalam negosiasi dari kedua franchise, melainkan oleh penyelidikan hukum dari pihak liga. Pokok pemeriksaannya adalah kemungkinan penghindaran ilegal atas regulasi salary cap oleh Clippers dan sang pemain. Sanksi yang dijatuhkan pun sangat berbeda bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sementara Leonard sendiri lolos relatif ringan dengan denda sebesar 700.000 dolar AS, organisasi asal Los Angeles itu terkena hukuman yang jauh lebih berat. NBA antara lain menjatuhkan skorsing satu tahun kepada pemilik Clippers, Steve Ballmer.

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Kawhi Leonard membawa Toronto meraih satu-satunya gelar dalam sejarah NBA

Awalnya, petinggi tim asal California itu mengumumkan akan menempuh jalur hukum untuk melawan hukuman ini. Namun, Minggu lalu terjadi perubahan sikap: Ballmer menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak akan mengambil langkah hukum dan franchise tersebut ingin mengalihkan fokus ke depan. Dengan demikian, jalan pun terbuka untuk finalisasi trade ini.

Dari sisi olahraga, Toronto Raptors berharap kehadiran sosok ini bisa menghadirkan lompatan kualitas yang menentukan. Pada musim yang baru saja berakhir, tim itu tersingkir tipis di putaran pertama playoff dengan skor 3-4 melawan Cleveland Cavaliers.

Kini Leonard kembali bergabung dengan skuad sebagai sosok lama yang sudah dikenal. All-Star itu sebelumnya sudah membela Toronto pada musim 2018/19 dan menjadi tokoh utama dalam bab paling sukses dalam sejarah klub sejauh ini: ia memimpin tim, sebagai Finals MVP terpilih, meraih gelar juara NBA pertama dan sejauh ini satu-satunya, sebelum bergabung dengan Clippers pada musim panas berikutnya.