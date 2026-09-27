Barcelona mulai memantau dari dekat situasi salah satu talenta muda paling menonjol di Chelsea, setelah pemain tersebut berubah menjadi sosok pinggiran pada awal musim ini di bawah asuhan Xabi Alonso, hingga mendapati dirinya jauh dari susunan utama meski memiliki potensi besar dan ekspektasi tinggi yang mengiringi kepindahannya ke Liga Inggris.

Surat kabar "Sport" asal Catalunya mengungkap bahwa Barcelona mengikuti dengan penuh perhatian krisis pemain Brasil, Estevao, dengan Xabi Alonso, di tengah kondisi frustrasi yang dialami sang pemain akibat minimnya menit bermain, seraya menyebutkan bahwa penyerang Brasil itu memang memiliki karakteristik yang sesuai dengan filosofi klub Catalunya tersebut, dan bahwa manajemen olahraga masih menghargai bakatnya sejak periode ketika ia masih menjadi pemain Palmeiras.

Estevao menjalani awal yang sulit pada musim keduanya bersama Chelsea, setelah hanya mendapatkan 23 menit selama lima pekan pertama Liga Inggris Premier League, sementara dua penampilan utamanya satu-satunya terjadi di laga Piala Liga Inggris.

Sang pemain, menurut laporan tersebut, menilai bahwa perkembangan alaminya bisa mendorongnya untuk bergeser dari sayap kanan menuju permainan yang lebih ke area dalam, tetapi area itulah yang justru dihuni oleh Cole Palmer, yang menambah kesulitan baginya untuk mendapatkan peran utama dan berkelanjutan dalam susunan pemain Alonso.

Perselisihan tidak berhenti pada aspek teknis saja, sebab "Sport" menyebutkan bahwa Estevao juga tidak ingin melanjutkan penambahan massa ototnya, setelah ia menjalani hal tersebut selama musim pertamanya di Inggris, karena kekhawatirannya terhadap dampaknya pada keterampilan dan kecepatannya, yang merupakan dua di antara poin kekuatannya yang paling menonjol.

Meski ada pembicaraan mengenai kemungkinan kepergiannya dari Chelsea, surat kabar itu menegaskan bahwa Estevao dan timnya saat ini tidak sedang mengkaji skenario tersebut, sebagaimana sang pemain sendiri menghindari eskalasi secara terbuka dengan Alonso, seraya menegaskan saat berada bersama timnas Brasil bahwa ia berusaha fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan dan menampilkan yang terbaik dari dirinya ketika mendapatkan kesempatan.

Barcelona sebelumnya telah memantau Estevao dari dekat selama ia berada di Palmeiras, tetapi klub Catalunya itu tidak masuk secara agresif dalam perburuan kontrak dengannya karena kondisi finansialnya kala itu, di samping keyakinan Deco bahwa posisi sang pemain sudah tercukupi dengan keberadaan Lamine Yamal, seraya mengarahkan sumber daya yang tersedia ke posisi-posisi lain.

Estevao pada akhirnya pindah ke Chelsea dengan transaksi yang nilainya bisa mencapai 61,5 juta euro dengan menghitung variabel-variabelnya, tetapi kondisinya saat ini mengembalikan namanya ke lingkaran perhatian Barcelona, yang terus memantau perkembangan situasinya di London.

Di sisi lain, Estevao mendapatkan kepercayaan penuh dari Carlo Ancelotti, yang menganggapnya sebagai elemen penting dalam masa depan timnas Brasil, seraya menegaskan bahwa ia akan terus memanggilnya meski dalam kondisi tidak mendapatkan menit bermain yang cukup bersama Chelsea.











