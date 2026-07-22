Pemain klub Al Ittihad dikabarkan segera pindah ke Liga Italia selama periode transfer musim panas yang sedang berlangsung, menurut yang diungkap sejumlah laporan media.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa klub Genoa telah memulai negosiasi dengan klub Al Ittihad untuk mendapatkan jasa bek kirinya asal Albania, Mario Mitaj, selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa klub Italia tersebut ingin mendapatkan jasa Mitaj dengan status pinjaman selama satu musim, disertai adanya klausul yang memberikan opsi pembelian.

Kedua klub tengah berupaya mencapai kesepakatan final pada periode saat ini, guna merampungkan transfer secara resmi pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan skuad Al Ittihad pada musim panas 2024 dari Lokomotiv Moskow, dan berhasil menegaskan namanya dalam susunan pemain utama di bawah kepemimpinan para pelatih; Laurent Blanc asal Prancis dan Sergio Conceicao asal Portugal.

Sejak kedatangannya ke Stadion Al Inmaa, pemain berusia 23 tahun itu telah menjalani 58 pertandingan, dengan mencetak dua gol dan menyumbang 6 assist, serta turut berkontribusi mengantar tim meraih dua gelar Liga Roshn dan Piala Pelayan Dua Kota Suci pada musim dua tahun lalu.