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Ketertarikan Barcelona untuk merekrut Elias Haddaoui memicu reaksi luas di Maroko, seiring meningkatnya harapan akan kemungkinan kepindahan salah satu talenta muda paling menonjol dari Akademi Mohammed VI ke klub Catalan tersebut. Langkah ini mencerminkan buah investasi Maroko dalam pembinaan talenta sepak bola.

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Menurut laporan surat kabar Spanyol Sport, kabar yang diungkap media Afrika soal niat Barcelona mengajukan tawaran untuk merekrut bek kanan muda tersebut mendapat perhatian luas dari media Maroko dan Afrika, yang menyoroti arah klub Catalan itu dalam menjaring talenta dari Benua Afrika.

Haddaoui, yang berusia 18 tahun, dianggap sebagai salah satu bek paling menjanjikan di sepak bola Maroko. Namanya sudah lama diperbincangkan di kalangan pakar pencarian dan pengembangan talenta sepak bola di negara itu, dan sebagian dari mereka bahkan telah melakukan analisis mendetail terhadap kemampuan tekniknya.

Karakteristik permainan sang pemain menjelaskan ketertarikan Barcelona terhadap jasanya, terutama kemampuannya membaca jalannya permainan dan berkontribusi dalam membangun serangan, yang merupakan ciri-ciri yang dicari klub Catalan tersebut pada para pemainnya.

Pelatih asal Maroko Fouad Sahabi, seperti dikutip situs Afrik Foot, menyoroti kecerdasan taktik yang dimiliki Haddaoui dan kemampuannya mengantisipasi pergerakan lawan, di samping kemudahannya menjalankan tugas bertahan tanpa perlu mengambil risiko yang tidak perlu.

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Sang pelatih menekankan kualitas pemain tersebut dalam membaca pertandingan, kemampuannya membawa bola keluar di bawah tekanan, serta menghubungkan antarlini melalui umpan-umpan vertikal.

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Sahabi juga menyoroti keunggulan Haddaoui dalam duel udara, baik berkat kekuatan lompatannya maupun kemampuannya memilih waktu yang tepat untuk melakukan intervensi. Keunggulan ini menjadikannya ancaman dalam situasi bola mati saat menyerang.

Kemampuan tersebut menggambarkan sosok bek yang memiliki modal sesuai dengan filosofi Barcelona, karena ia mampu memikul tanggung jawab saat menguasai bola dan memberikan solusi bagi rekan-rekannya, di samping menjalankan tugas bertahannya.

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Sementara itu, Mohamed Oustad, mantan pemain Raja Casablanca sekaligus pelatih yang khusus menangani pembinaan talenta, memuji potensi Haddaoui dan menilai bahwa ia memiliki kualifikasi untuk melangkah ke level sepak bola Eropa yang lebih tinggi.

Sang pelatih menitikberatkan pada kematangan taktik sang pemain yang melampaui kebiasaan untuk anak seusianya, ditambah ketenangan yang ia tunjukkan saat menghadapi situasi tertekan, serta kemampuannya memimpin di lapangan.

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Ia juga menyinggung kemudahan Haddaoui dalam membaca niat lawan, serta kemampuannya memprediksi perkembangan serangan dan mengantisipasi pergerakan para pemain.

Pujian-pujian tersebut terbukti di atas lapangan hijau. Haddaoui menjuarai Piala Afrika U-17 bersama Maroko pada 2025, dan juga terpilih sebagai pemain terbaik turnamen internasional U-19 yang digelar Akademi Mohammed VI pada April lalu.

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Keberhasilan seorang bek meraih penghargaan pemain terbaik di turnamen yang diikuti sejumlah akademi klub-klub besar Eropa menjadi bukti nyata besarnya potensi yang ia miliki.

Ketertarikan Barcelona menjadi dorongan baru bagi karier sang pemain, yang di Maroko dipandang telah siap mengambil langkah penting dalam perjalanan sepak bolanya.

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Manajemen olahraga klub Catalan itu berupaya terus menjelajahi pasar Afrika, yang semakin menarik bagi klub-klub Eropa, mengingat Haddaoui memiliki banyak karakteristik teknik yang dicari Barcelona dalam perekrutan talenta muda.