Kesepakatan Liverpool menjadi penghalang bagi kepindahan bintang Maroko ke Dortmund

Beberapa talenta sepak bola Maroko yang sedang naik daun di Eropa terus menarik perhatian klub-klub besar, berkat penampilan gemilang mereka meskipun usianya masih muda.

Bek tengah Abdelhamid Ait Boudlal, bintang klub Stade Rennais Prancis, bergabung dalam daftar talenta menjanjikan yang kini menjadi sorotan klub-klub besar Eropa.

Pemain kelahiran 2006 (19 tahun) ini dianggap sebagai salah satu penemuan terbaik di Liga Prancis musim ini.

Menurut laporan jaringan "Sky Sports" Jerman, Borussia Dortmund telah menunjukkan minat serius untuk merekrutnya selama jendela transfer musim panas mendatang.

Menurut jaringan tersebut, Dortmund bersiap untuk memulai negosiasi resmi dengan manajemen Stade Rennais guna merekrut bek muda tersebut, yang telah tampil dalam 14 pertandingan dan mencetak dua gol di Liga Prancis musim ini meskipun usianya masih muda.

Jaringan tersebut menyebutkan bahwa Ait Boudalal berada di urutan teratas daftar klub Jerman tersebut untuk memperkuat lini pertahanan musim depan, namun kesepakatan ini mungkin menghadapi hambatan, karena dikabarkan manajemen Rennes mungkin menolak melepas bek kedua setelah kepindahan Jérémy Jaquet ke Liverpool dipastikan, kecuali jika tawaran finansial memenuhi syarat-syarat mereka.