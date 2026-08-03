Dengan setelan biru yang rapi dan senyum lebar, Edin Dzeko meninggalkan kantor Schalke di bawah terik matahari siang pada suhu 35 derajat, dengan seorang fan muda yang mengenakan jersey kandang baru mendapatkan foto pertama setelah tanda tangannya. Namun, sebelum Schalke 04 bisa secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bintang penyerang Bosnia itu hingga 2027 pada sore harinya, masih ada beberapa agenda internal yang harus dijalani, termasuk sesi foto tim untuk musim baru.

Selain itu, aktivitas di sekitar Berger Feld pada awal pekan juga berlangsung sibuk. Satu kesepakatan berhasil dituntaskan, yang lain gagal pada detik-detik terakhir. Di saat yang sama, peserta Piala Dunia Nikola Katic bekerja keras di Medicos untuk comeback-nya, sementara Robin Gosens dan Dejan Ljubicic untuk sementara harus menepi karena cedera.

Dzeko sendiri kini sudah kembali bugar usai cedera bahu, yang sempat sedikit menghambatnya dalam sprint akhir musim dan juga di Piala Dunia. Setelah tersingkir bersama Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia (0-2 melawan Amerika Serikat), ia kini siap, 15 tahun setelah penampilan Bundesliga terakhirnya bersama VfL Wolfsburg, untuk kembali membuat gebrakan di kasta tertinggi sepak bola Jerman.

Direktur olahraga Frank Baumann menemuinya saat liburan, pelatih Miron Muslic, kapten Kenan Karaman, serta rekan setimnya di timnas Bosnia Katic menulis pesan dan menelepon Dzeko. Dan rekrutan anyar Gosens, yang mengenal Dzeko dari masa kebersamaan mereka di Florence dan Milan, sempat memujinya secara terbuka: "Edin adalah pribadi yang baik, pesepakbola yang hebat. Itu adalah harapan pribadi saya agar ini bisa terwujud."

Jesper Lindström sudah berada di Gelsenkirchen

Namun, untuk sementara mereka tampaknya belum bisa bermain bersama karena Gosens mengalami cedera paha saat laga uji coba di Kassel pada akhir pekan (5-0). Schalke tidak memberikan keterangan soal berapa lama tepatnya ia akan absen, sementara Bild menulis bahwa ia harus menepi beberapa pekan. Playmaker Dejan Ljubicic, yang tertatih-tatih keluar lapangan pada babak kedua hari Sabtu, disebut hanya mengalami "cedera ringan pada betis" dan hanya akan absen sementara dari latihan. Katic dijadwalkan kembali ikut latihan tim pada hari Selasa bersama Dzeko.

Sebelumnya, kehebohan pertama sudah menyebar sejak malam hari. Bild lebih dulu melaporkan bahwa transfer eks pemain Frankfurt Jesper Lindström, yang sejak akhir pekan bahkan sudah berada di Gelsenkirchen, batal terwujud. Belakangan, Sky juga melaporkan bahwa negosiasi dengan SSC Napoli gagal setelah klub Italia itu berulang kali tidak berpegang pada kesepakatan lisan. Menurut laporan tersebut, salah satu pokok perselisihannya adalah apakah transfer pinjaman itu harus memuat opsi pembelian atau kewajiban pembelian.

Muslic masih memiliki tiga pekan latihan penuh dan dua ujian yang benar-benar berat sebelum pertandingan kompetitif pertama berlangsung di DFB-Pokal melawan klub Regionalliga Hallischer FC. Dalam rangka "Schalke-Tach", S04 akan menjamu tim papan atas Italia Atalanta Bergamo pada hari Sabtu, dan sepekan kemudian skuad bertabur bintang Real Madrid akan hadir untuk merayakan ulang tahun ke-25 Veltins-Arena.