Dengan setelan biru rapi dan senyum lebar, Edin Dzeko meninggalkan kantor Schalke di bawah terik matahari siang pada suhu 35 derajat, dan foto pertamanya setelah membubuhkan tanda tangan langsung didapatkan seorang fan muda yang mengenakan jersey kandang baru. Namun, sebelum Schalke 04 bisa secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bintang penyerang Bosnia itu hingga 2027 pada sore hari, masih ada beberapa agenda internal yang harus dijalani, termasuk sesi foto tim untuk musim baru.

Di sekitar Berger Feld pun suasana ramai mewarnai awal pekan. Satu kesepakatan berhasil dituntaskan, yang lain gagal pada detik-detik terakhir. Selain itu, peserta Piala Dunia Nikola Katic giat bekerja di Medicos untuk comeback-nya, sementara Robin Gosens dan Dejan Ljubicic untuk sementara harus menepi karena cedera.

Sementara itu, Dzeko sudah kembali bugar sepenuhnya setelah cedera bahu yang sempat menghambatnya pada fase akhir musim dan juga sebagian di Piala Dunia. Setelah tersingkir bersama Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia (0-2 melawan Amerika Serikat), ia kini siap membuat gebrakan lagi di kasta tertinggi sepakbola Jerman, 15 tahun setelah penampilan Bundesliga terakhirnya untuk VfL Wolfsburg.

"Promosi ke Bundesliga adalah salah satu sorotan dalam karier saya. Itu luar biasa," kata Dzeko setelah perpanjangan kontraknya: "Saya masih lapar. Dan saya juga ingin membantu tim kami di Bundesliga."

Direktur olahraga Frank Baumann menemuinya saat liburan, pelatih Miron Muslic, kapten Kenan Karaman, maupun rekan setimnya di tim nasional Bosnia Katic, menulis dan menelepon Dzeko. Dan rekrutan baru Gosens, yang mengenal Dzeko dari kebersamaan mereka di Firenze dan Milan, sempat memuji secara terbuka: "Edin adalah pribadi yang baik, pesepakbola yang hebat. Itu adalah harapan pribadi saya agar ini terwujud."

Jesper Lindström sudah berada di Gelsenkirchen

Namun, untuk sementara mereka tampaknya belum bisa bermain bersama karena Gosens mengalami cedera paha saat laga uji coba di Kassel (5-0) pada akhir pekan. Schalke tidak memberikan keterangan soal berapa lama tepatnya ia akan absen, sementara Bild menulis bahwa ia harus menepi selama beberapa pekan. Playmaker Dejan Ljubicic, yang tertatih-tatih keluar lapangan pada babak kedua hari Sabtu, disebut hanya mengalami "cedera betis ringan" dan hanya akan absen sementara dari latihan. Katic dijadwalkan kembali mengikuti latihan tim pada hari Selasa bersama Dzeko.

Kabar mengejutkan pertama sebelumnya sudah menyebar pada malam hari. Bild pertama kali melaporkan bahwa transfer mantan pemain Frankfurt, Jesper Lindström, yang sejak akhir pekan bahkan sudah berada di Gelsenkirchen, batal terlaksana. Belakangan, Sky juga melaporkan bahwa negosiasi dengan SSC Napoli gagal setelah klub Italia itu berulang kali tidak mematuhi kesepakatan lisan. Titik perselisihannya, antara lain, adalah apakah kesepakatan pinjaman itu harus memuat opsi pembelian atau kewajiban pembelian.

Muslic masih memiliki tiga pekan latihan penuh dan dua ujian berat sebelum laga kompetitif pertama dimulai di DFB-Pokal melawan klub Regionalliga, Hallischer FC. Dalam rangka "Schalke-Tag", S04 akan menjamu tim papan atas Italia Atalanta Bergamo pada hari Sabtu, dan sepekan kemudian giliran skuad bintang Real Madrid yang akan hadir dalam perayaan 25 tahun Veltins-Arena.