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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kesepakatan lini serang: Bintang Arsenal pindah ke Borussia Dortmund

Transfers
Arsenal
Borussia Dortmund
E. Nwaneri
Premier League
Inggris
Jerman

Tersingkir dari rencana Arteta

Borussia Dortmund merampungkan sebuah kesepakatan penyerang istimewa dari Arsenal pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "Eksklusif. Borussia Dortmund mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut Ethan Nwaneri dari Arsenal. Kesepakatan sudah rampung!".

Romano menambahkan: "Telah disepakati peminjaman Nwaneri selama satu musim penuh dari Arsenal, setelah sang pemain menyetujui langkah ini dalam beberapa jam terakhir".


Pakar bursa transfer itu menutup: "Sumber di Borussia Dortmund menegaskan bahwa klub Jerman tersebut akan menanggung sepenuhnya gaji sang pemain selama masa peminjaman".

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Perlu diketahui bahwa Ethan Nwaneri juga dikaitkan dengan kepindahan ke skuad Milan selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

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