Klub Trabzonspor mengumumkan detail baru terkait negosiasi mereka dengan bintang Mesir Mohamed Salah, dengan menegaskan bahwa sang pemain akan tiba di Turki pada siang hari besok, Rabu, sebagai persiapan untuk merampungkan proses kepindahannya ke skuad tim tersebut.

Klub Turki itu mengatakan dalam pernyataan resmi yang ditujukan kepada para suporternya: "Mohamed Salah, yang telah kami mulai negosiasi kepindahannya, akan berada di Bandara Istanbul Ataturk, terminal penerbangan umum, tepat pukul 12.00 siang pada Rabu 5 Agustus."

Pernyataan itu menambahkan bahwa sang pemain dijadwalkan menuju Kota Trabzon pada malam hari yang sama, sementara detail program penyambutan resmi akan diungkap dalam beberapa jam mendatang melalui kanal-kanal media resmi klub.

Sebelumnya, Trabzonspor telah mengumumkan pada Selasa malam dimulainya negosiasi resmi mereka untuk mengontrak kapten timnas Mesir tersebut, dengan menerbitkan pernyataan singkat yang berbunyi: "Negosiasi terkait kepindahan Mohamed Salah ke klub kami telah dimulai."

Sebelum pengumuman resmi tentang dimulainya negosiasi, akun resmi klub Turki itu mengunggah video yang menampilkan tiga Piramida di Mesir, sebagai isyarat jelas akan dekatnya penandatanganan kontrak dengan bintang Mesir tersebut, sebelum berbagai perkembangan berlangsung cepat dalam beberapa jam berikutnya.

Menurut laporan media Turki, Trabzonspor telah mencapai kesepakatan awal dengan Salah dan agennya, Ramy Abbas, terkait kontrak yang berdurasi dua tahun, sambil menunggu perampungan proses akhir dan pengumuman resmi kesepakatan tersebut.

Langkah Trabzonspor ini datang di saat nama Mohamed Salah, yang berusia 34 tahun, dikaitkan dengan kepindahan ke sejumlah klub selama periode lalu, setelah ia mengakhiri kariernya bersama Liverpool pada akhir musim lalu.

Pemain Mesir itu sempat masuk dalam radar sejumlah klub, di antaranya Besiktas, sebelum negosiasi antara kedua pihak menemui jalan buntu, di samping tawaran dan minat dari klub-klub Arab Saudi, terutama Al Ittihad, Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, dan Al Qadsiah.