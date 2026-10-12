Kesepakatan khusus: Flick lindungi Raphinha dari skenario musim lalu dengan keputusan tegas

Dalam langkah yang mengungkap besarnya kehati-hatian di lingkungan internal Barcelona, pelatih Hansi Flick memutuskan untuk tidak membawa bintang Brasilnya, Raphinha, dalam perjalanan berat tim ke Istanbul guna menghadapi Galatasaray. Keputusan itu bukan sepenuhnya bersifat teknis, melainkan lebih bersifat medis dan preventif, berdasarkan kesepakatan penuh antara kedua pihak demi menghindari kambuhnya cedera.

Kesepakatan Flick dan Raphinha

Pelatih asal Jerman itu menegaskan pada Jumat lalu bahwa winger Brasil tersebut tidak akan masuk dalam skuat Barcelona untuk laga Selasa melawan Galatasaray di Turki, kesepakatan yang sama dengan yang membuatnya absen pada pertandingan melawan Getafe Sabtu lalu.

Sumber dari dalam klub Barcelona mengungkapkan bahwa Flick sama sekali tidak ingin mengambil risiko dengan pemain tersebut, setelah apa yang terjadi musim lalu ketika kepulangannya dari cedera terlalu dipaksakan, sehingga ia mengalami dua cedera tambahan yang membuatnya lama menepi dari lapangan.

Seorang sumber yang dekat dengan tim kepelatihan mengatakan, menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca": "Kali ini, kami ingin menghindari segala kejutan."

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Ia menambahkan bahwa keputusan itu diambil secara mufakat, dan apabila pertandingannya adalah El Clasico, mungkin Raphinha bisa tampil. Namun, dengan mempertimbangkan kekuatan lawan dan pentingnya laga-laga mendatang, kedua pihak memilih untuk bersabar dan memberinya lebih banyak waktu untuk pemulihan total.

Program khusus di Istanbul

Terkait persiapan, tim kepelatihan memutuskan untuk tidak langsung kembali ke Barcelona setelah laga melawan Galatasaray guna menghindari kelelahan dan risiko cedera yang mungkin timbul akibat perjalanan.

Para pemain akan menginap di Istanbul, kemudian menjalani satu sesi latihan di kota Turki itu sebelum kembali ke Barcelona pada hari Rabu, sebagai persiapan menghadapi pertandingan berikutnya pada Sabtu mendatang melawan Real Betis di LaLiga.

Skuat Barcelona untuk laga Galatasaray

Hansi Flick mengumumkan pada Senin ini daftar resmi pemain untuk pertandingan melawan Galatasaray, yang tidak menghadirkan kejutan besar kecuali absennya Raphinha.

Berikut daftar lengkapnya:

Penjaga gawang: Joan Garcia, Livakovic, Szczesny.

Belakang: Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart, Cancelo, Balde, Farinanas.

Tengah: Pedri, Rodri, Gavi, Bernal, Fermin, Olmo.

Depan: Lamine Yamal, Gordon, Adeyemi, dan Gabriel Jesus.



