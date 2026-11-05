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Harry Kane mengungkapkan kedekatan hubungan kerjanya dengan pelatih kepala Bayern Munich, Vincent Kompany, setelah perpanjangan kontraknya hingga 2029. Sang penyerang juga mengenang keputusannya meninggalkan lingkungan Premier League yang sudah akrab baginya di Tottenham demi tantangan di Jerman.

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Keselarasan penuh antara penyerang bintang dan pelatih

Keputusan Harry Kane untuk berkomitmen pada masa depannya bersama FC Bayern dalam jangka panjang mencerminkan keselarasan taktik dan mental yang kuat dengan pelatih Vincent Kompany. Sejak Kompany mengambil alih, Kane terus mencetak gol dengan produktivitas tinggi sekaligus menjadi salah satu pemimpin penting di ruang ganti.

Penyerang itu mengungkapkan bahwa Kompany memberinya ruang dan kebebasan sepenuhnya saat memutuskan masa depannya.

“Mungkin dia baru mengetahuinya pagi ini. Saya tidak berkomunikasi dengannya dalam beberapa hari terakhir! Dia tidak pernah menekan saya,” kata Kane.

Kane menghormati mentalitas Kompany yang tak henti memacu tim

Kane menjelaskan bahwa filosofi kepelatihan Kompany sejalan dengan standar profesionalnya sendiri, tanpa memandang status atau pengalaman seorang pemain. “Kami berbicara secara terbuka sekitar empat minggu lalu, tetapi pembicaraan itu lebih bersifat umum... Saya sangat menghormati pelatih, cara dia memacu semua orang,” jelas Kane.

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“Baik mereka yang sudah tampil dalam 500 pertandingan maupun yang baru mengenal permainan ini. Itu juga mentalitas saya, jadi kami sangat cocok.”

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“Saya membayangkan bersaing memperebutkan gelar liga, piala, dan Liga Champions setiap tahun... Saya selalu percaya pada diri sendiri. Di mana pun saya bermain, saya mencetak gol,” tambahnya.

Keputusan meninggalkan zona nyaman di Premier League terbukti tepat

Mengenang kepergiannya dari Tottenham Hotspur pada 2023, Kane menegaskan bahwa ia sama sekali tidak menyesal meninggalkan kasta tertinggi sepakbola Inggris untuk menguji kemampuannya di luar negeri. “Saya menghabiskan banyak waktu di Premier League, saya selalu sering menonton mereka. Menyenangkan bisa merasakan suasana baru,” ujar Kane.

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“Dan terkadang perubahan juga baik bagi mental... Ketika saya lebih tua nanti, saya akan mengenang dan mengatakan bahwa ini langkah yang tepat, keluar dari zona nyaman saya.”

“Kepercayaan pada diri sendiri adalah faktor penting. Saya merasa dalam kondisi sebaik sebelumnya di sini. Kami akan bermain di level tertinggi dalam beberapa tahun ke depan,” tegas kapten Inggris itu.

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Kompany dan Kane melangkah maju bersama

Dengan pelatih dan penyerang bintangnya memiliki visi yang sejalan, Bayern tampak berada dalam posisi untuk mempertahankan fondasi taktik yang stabil pada musim-musim mendatang.

Kompany akan mengandalkan etos kerja Kane untuk menggerakkan struktur pressing dan kelancaran serangan tim.

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Keduanya kini kembali memusatkan perhatian sepenuhnya pada upaya mempertahankan gelar-gelar domestik dan bersaing memperebutkan gelar di Eropa.