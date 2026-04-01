"Kesepakatan Hebat".. Real Madrid Menentukan Pilihan Utamanya untuk Memperkuat Pertahanan

Sebuah laporan media pada hari Rabu menyebutkan bahwa Real Madrid telah menargetkan seorang bek unggulan untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas mendatang.

Bukan rahasia lagi bahwa Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk memperkuat lini pertahanannya. Tim ini saat ini memiliki lima bek (Militão, Hojlund, Asensio, Rüdiger, dan Alaba), namun kontrak dua yang terakhir akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Sementara masa depan pemain asal Jerman itu masih belum jelas, kepergian Alaba hampir pasti pada akhir musim.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa dari daftar nama yang disebutkan dalam beberapa bulan terakhir di Real Madrid (Obaemekano, Saliba, Schlotterbeck ...), ada satu nama, yaitu Ibrahima Konaté dari Liverpool, yang menempati posisi teratas dalam daftar pemain yang diincar.

Hal ini terutama karena ia belum memperbarui kontraknya dengan Liverpool hingga saat ini, dan kepindahannya ke Real Madrid, seperti halnya Alaba dan Rüdiger dalam beberapa tahun terakhir, akan dilakukan melalui transfer gratis. Ini merupakan faktor yang sangat penting bagi klub raja, karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk kesepakatan ini.

Ibrahima Konaté berusia 26 tahun, ia dilatih di Akademi Pemuda Sochaux dan mengasah kemampuannya di RB Leipzig, serta telah menghabiskan lima musim di Liga Premier Inggris bersama Liverpool dengan bermain di level tertinggi.

Tingginya (1,94 meter) dan fisiknya membuatnya menjadi bek yang sulit dilewati. Memang benar bahwa ia tidak memiliki keterampilan yang sama dengan rekan setimnya di Liverpool, Virgil van Dijk, dalam hal mengoper bola, tetapi ia biasanya mengatasi situasi tersebut dengan relatif mudah.

Oleh karena itu, mulai sekarang hingga beberapa bulan ke depan, masa depannya juga akan bergantung pada performa yang ditunjukkannya, karena tampaknya ia tidak akan bertahan di Liverpool. Baik jika Real Madrid atau klub lain merekrutnya, ia harus memberikan yang terbaik selama periode ini, termasuk di Piala Dunia.

(Baca juga)... Real Madrid ragu-ragu soal Haaland... dan lebih memilih merekrut penyerang Liverpool