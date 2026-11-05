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CEO Bayern Munich Jan-Christian Dreesen menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan kontrak baru untuk Michael Olise menyusul terobosan terbaru klub terkait Harry Kane. Winger asal Prancis itu telah menjadi bagian penting dalam skema serangan Bayern Munich sejak tiba di Jerman.

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Sikap Bayern soal kontrak baru Olise

Setelah mengamankan masa depan jangka panjang penyerang andalannya, Kane, Bayern Munich kini menghadapi pertanyaan tentang prioritas berikutnya dalam skuad bertabur bintang mereka. CEO Jan-Christian Dreesen ditanya secara langsung apakah Olise akan menjadi pemain berikutnya yang mendapat perpanjangan kontrak di Allianz Arena. Mantan pemain Crystal Palace itu mengalami perkembangan pesat di Bundesliga, menjelma menjadi bagian penting dari permainan menyerang tim dan menjadi favorit suporter Bayern.

Meski Olise langsung memberikan dampak di lapangan, jajaran petinggi klub belum merasa perlu segera kembali ke meja perundingan. Dreesen menegaskan bahwa situasinya tetap terkendali karena kontrak sang pemain saat ini masih berlaku cukup lama. "Ini adalah tanggung jawab bersama Max dan saya. Kami selalu mengatakan bahwa kami tidak hanya memiliki pemain fantastis dalam diri Harry, tetapi juga pemain-pemain hebat lain di skuad kami, termasuk Michael Olise. Kontraknya berlaku hingga 2029, dan kami akan duduk bersama untuk membahasnya pada waktu yang tepat," jelas sang CEO kepada media.

Dampak Olise di Bavaria

Sejak kepindahannya dari Premier League yang menyita perhatian, Olise telah membuktikan bahwa investasi besar dari departemen olahraga klub sepadan. Max Eberl baru-baru ini mengenang proses perekrutannya dan menyebut bahwa biaya transfer tetap sebesar €53 juta untuk pemain timnas Prancis itu terbukti sangat sepadan. Sang pemain sayap berhasil mengatasi kekhawatiran awal mengenai kemampuannya untuk terus bermain secara konsisten. Ia rutin tampil dan menghadirkan kreativitas yang dinilai jajaran petinggi Bayern kurang terlihat pada musim-musim sebelumnya.

Kemampuan pemain berusia 22 tahun itu untuk beradaptasi dengan mulus dari sepakbola Inggris ke tuntutan Bundesliga membuat rekan-rekan setim dan staf terkesan. Kualitas teknik serta ketajamannya di area serangan menghasilkan catatan luar biasa, termasuk rentetan gol dan assist yang menjaga Bayern di puncak klasemen. Dengan mengikat Olise hingga 2029 saat ia bergabung, klub memastikan mereka memegang kendali atas perkembangan dan potensi nilai pasarnya pada tahun-tahun mendatang.

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Mengelola skuad bertabur bintang

Getty Images

Komentar Dreesen menyoroti strategi lebih luas jajaran petinggi Bayern untuk menjaga stabilitas sekaligus menghargai performa. Setelah perpanjangan kontrak Kane rampung, perhatian secara alami beralih ke generasi pemain berikutnya. Namun, klub ingin menghindari kenaikan gaji yang sekadar menjadi reaksi sesaat. Kehadiran Max Eberl sebagai anggota dewan yang membidangi olahraga memastikan semua pembicaraan kontrak dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan finansial jangka panjang dan keharmonisan skuad, bukan sekadar menanggapi rumor transfer dari luar.

Pertandingan berikutnya M05 Bundesliga 09.30 FCB

Untuk saat ini, Olise tampak betah di Munich, tempat ia mendapat kesempatan menunjukkan kemampuannya di Liga Champions dan kompetisi domestik. Klub tetap berkomitmen mempertahankan para pemain terbaiknya. Namun, dengan kontraknya saat ini masih tersisa lima tahun, belum ada ancaman langsung bahwa sang pemain sayap akan segera memasuki tahap akhir masa kontraknya.