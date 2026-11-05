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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Kesepakatan Harry Kane tuntas, Michael Olise berikutnya? Petinggi Bayern Munich ungkap rencana kontrak saat raksasa Bundesliga mengalihkan perhatian ke megabintang Prancis

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CEO Bayern Munich Jan-Christian Dreesen menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan kontrak baru untuk Michael Olise menyusul terobosan terbaru klub terkait Harry Kane. Winger asal Prancis itu telah menjadi bagian penting dalam skema serangan Bayern Munich sejak tiba di Jerman.

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Sikap Bayern soal kontrak baru Olise

Setelah mengamankan masa depan jangka panjang penyerang andalannya, Kane, Bayern Munich kini menghadapi pertanyaan tentang prioritas berikutnya dalam skuad bertabur bintang mereka. CEO Jan-Christian Dreesen ditanya secara langsung apakah Olise akan menjadi pemain berikutnya yang mendapat perpanjangan kontrak di Allianz Arena. Mantan pemain Crystal Palace itu mengalami perkembangan pesat di Bundesliga, menjelma menjadi bagian penting dari permainan menyerang tim dan menjadi favorit suporter Bayern.

Meski Olise langsung memberikan dampak di lapangan, jajaran petinggi klub belum merasa perlu segera kembali ke meja perundingan. Dreesen menegaskan bahwa situasinya tetap terkendali karena kontrak sang pemain saat ini masih berlaku cukup lama. "Ini adalah tanggung jawab bersama Max dan saya. Kami selalu mengatakan bahwa kami tidak hanya memiliki pemain fantastis dalam diri Harry, tetapi juga pemain-pemain hebat lain di skuad kami, termasuk Michael Olise. Kontraknya berlaku hingga 2029, dan kami akan duduk bersama untuk membahasnya pada waktu yang tepat," jelas sang CEO kepada media.

Dampak Olise di Bavaria

Sejak kepindahannya dari Premier League yang menyita perhatian, Olise telah membuktikan bahwa investasi besar dari departemen olahraga klub sepadan. Max Eberl baru-baru ini mengenang proses perekrutannya dan menyebut bahwa biaya transfer tetap sebesar €53 juta untuk pemain timnas Prancis itu terbukti sangat sepadan. Sang pemain sayap berhasil mengatasi kekhawatiran awal mengenai kemampuannya untuk terus bermain secara konsisten. Ia rutin tampil dan menghadirkan kreativitas yang dinilai jajaran petinggi Bayern kurang terlihat pada musim-musim sebelumnya.

Kemampuan pemain berusia 22 tahun itu untuk beradaptasi dengan mulus dari sepakbola Inggris ke tuntutan Bundesliga membuat rekan-rekan setim dan staf terkesan. Kualitas teknik serta ketajamannya di area serangan menghasilkan catatan luar biasa, termasuk rentetan gol dan assist yang menjaga Bayern di puncak klasemen. Dengan mengikat Olise hingga 2029 saat ia bergabung, klub memastikan mereka memegang kendali atas perkembangan dan potensi nilai pasarnya pada tahun-tahun mendatang.

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Mengelola skuad bertabur bintang

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Komentar Dreesen menyoroti strategi lebih luas jajaran petinggi Bayern untuk menjaga stabilitas sekaligus menghargai performa. Setelah perpanjangan kontrak Kane rampung, perhatian secara alami beralih ke generasi pemain berikutnya. Namun, klub ingin menghindari kenaikan gaji yang sekadar menjadi reaksi sesaat. Kehadiran Max Eberl sebagai anggota dewan yang membidangi olahraga memastikan semua pembicaraan kontrak dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan finansial jangka panjang dan keharmonisan skuad, bukan sekadar menanggapi rumor transfer dari luar.

Pertandingan berikutnya
M05

M05

Bundesliga

07 Nov 2026

FCB

FCB

Untuk saat ini, Olise tampak betah di Munich, tempat ia mendapat kesempatan menunjukkan kemampuannya di Liga Champions dan kompetisi domestik. Klub tetap berkomitmen mempertahankan para pemain terbaiknya. Namun, dengan kontraknya saat ini masih tersisa lima tahun, belum ada ancaman langsung bahwa sang pemain sayap akan segera memasuki tahap akhir masa kontraknya.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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