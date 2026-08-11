Real Madrid mengakhiri salah satu kisah transfer paling menarik dalam beberapa bulan terakhir, setelah mencapai kesepakatan akhir dengan bintang asal Brasil-nya, Vinicius Junior, untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2032, dalam sebuah kesepakatan yang nyaris gagal akibat perselisihan finansial.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkapkan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak berlangsung selama satu setengah tahun, yang diwarnai ketegangan besar akibat tuntutan finansial sang pemain.

Vinicius, yang menganggap kontrak ini sebagai yang paling penting dalam kariernya di usia 26 tahun, meminta gaji bersih hingga 30 juta euro per tahun, ditambah bonus perpanjangan kontrak yang besar serta peningkatan pada klausul hak citra.

Di sisi lain, Real Madrid tetap berpegang pada sikap konservatifnya dan menolak untuk merusak struktur gaji di dalam ruang ganti, di mana klub mengajukan tawaran awal senilai 22 juta euro per tahun, yang langsung ditolak oleh sang pemain.

Kejutan datang dengan masuknya Arsenal sebagai pesaing kuat dalam kesepakatan ini selama beberapa pekan terakhir, di mana klub asal London itu menunjukkan kesiapannya untuk mengajukan tawaran finansial yang besar guna memanfaatkan kebuntuan negosiasi, dan nyaris berhasil meyakinkan winger Brasil tersebut sebelum Real Madrid menuntaskan segalanya dalam sebuah pertemuan penting pada awal Agustus.

Menurut surat kabar tersebut, titik baliknya datang ketika Real Madrid setuju untuk memperbaiki tawarannya dan mendekati tuntutan Vinicius, melalui paket finansial yang melampaui 22 juta euro, yang bergantung pada gaji tetap dalam struktur klub, disertai bonus dan insentif variabel yang besar, terutama bonus perpanjangan kontrak.

Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk merahasiakan seluruh angka final, dalam sebuah "kesepakatan bungkam" yang bertujuan melindungi stabilitas ruang ganti, agar kontrak baru Vinicius tidak menjadi tolok ukur yang dituntut oleh Mbappe, Bellingham, dan bintang lainnya saat memperpanjang kontrak mereka.