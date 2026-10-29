Menurut surat kabar tabloid tersebut, semua pihak yang terlibat harus membuat konsesi agar transfer itu rampung pada Januari mendatang. Meski begitu, kesepakatan pada jeda musim dingin dinilai masih bisa dicapai. Liverpool disebut telah membuka pembicaraan dengan orang-orang terdekat gelandang asal Senegal tersebut.

Camara masih menjadi bagian dari rumor transfer karena perkembangan yang cukup dramatis pada musim panas lalu. Pada hari terakhir bursa transfer, kepindahannya ke Chelsea tampak praktis sudah pasti. Kedua klub dan pihak pemain bahkan telah mencapai kesepakatan tertulis mengenai nilai dasar transfer sebesar 55 juta euro.

Namun, beberapa jam sebelum bursa transfer ditutup, Monaco menarik kembali persetujuannya. Penarikan mendadak itu dikaitkan dengan tarik-ulur negosiasi Folarin Balogun yang berlangsung bersamaan. Rencana kepindahannya ke FC Everton harus dinegosiasikan ulang saat itu.

Insiden tersebut menimbulkan kekecewaan besar di London. Kala itu, Chelsea disebut menyebut cara pihak Monaco menangani negosiasi sebagai "sangat tidak profesional". Sejak saat itu, nilai pasar Camara terus meningkat dan kini ditaksir mencapai 70 juta euro.

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Agen Lamine Camara melontarkan kritik keras setelah transfer ke Chelsea gagal

Kegagalan transfer itu juga menuai kritik dari pihak agen. Diomansy Kamara, yang selain mewakili mantan pemain Bayern Munich Nicolas Jackson juga menjadi agen Camara dan rekan setimnya di tim nasional, Ismaila Sarr, yang rencana kepindahannya dari Crystal Palace ke Galatasaray atau Liverpool juga gagal pada saat-saat terakhir, menulis di akun Instagram-nya: "Kasus Ismaila Sarr dan Lamine Camara harus membuat kita semua berpikir. Kita harus keluar dari pola pikir yang terkadang membuat pemain Afrika terkesan hanya sebagai barang dagangan: ia dibeli, harganya ditetapkan, masa depannya dinegosiasikan, dan terlalu sering kehendakmu seolah dikesampingkan."

Kamara menyerukan perubahan mendasar dalam perlakuan terhadap pemain profesional asal Afrika: "Hormati pekerjaan mereka. Hormati karier mereka. Hormati ambisi mereka. Hormati suara mereka. Transfer seharusnya bukan sekadar urusan antara dua klub dan angka-angka. Di balik setiap kontrak ada manusia, karier, impian, dan keputusan hidup."

Kontrak Camara di Monaco masih berlaku hingga 2029. Ia didatangkan dari FC Metz pada 2024 dengan harga 15 juta euro dan sejak itu telah tampil dalam 83 pertandingan kompetitif. Dalam laga-laga tersebut, ia mencetak tujuh gol dan menyumbang dua belas assist.