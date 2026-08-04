Pemain asal Mesir, Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool, kini semakin dekat menuntaskan kepindahannya ke Trabzonspor, setelah klub Turki tersebut menyetujui klausul khusus dalam kontrak barunya.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Salah telah menyepakati kepindahan ke Trabzonspor pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, dengan kontrak berdurasi dua musim, dengan tersisa satu klausul yang menunggu persetujuan dari klub Turki tersebut demi penandatanganan resmi.

Jurnalis Turki, Yagiz Sabuncuoglu, mengungkap adanya klausul khusus dalam kontrak bintang Mesir itu dengan Trabzonspor, yang mendekatkannya pada penuntasan transfer dalam beberapa jam mendatang.

Sabuncuoglu menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Salah akan memperoleh 20% dari hasil penjualan produk yang mengusung namanya, yang akan dijual oleh klub pada periode mendatang.

Klausul ini termasuk salah satu hal yang sempat menghambat kepindahan Mohamed Salah ke klub Besiktas selama periode lalu, meskipun sebagian besar hal terkait kontrak telah disepakati.

Periode terakhir diwarnai banyak pergolakan terkait tujuan Mohamed Salah, di mana namanya pada awalnya dikaitkan dengan kepindahan ke Besiktas, sebelum negosiasi menemui kebuntuan, hingga Federasi Sepakbola Arab Saudi mengajukan tawaran untuk merekrutnya, namun bintang Mesir itu lebih memilih pindah ke Turki.

Trabzonspor akan menjadi klub ketujuh yang dibela Mohamed Salah sepanjang kariernya, setelah El Mokawloon Al Arab di Mesir, Basel di Swiss, Fiorentina dan Roma di Italia, ditambah Chelsea dan Liverpool di Inggris.

Liverpool merupakan persinggahan paling menonjol dalam karier bintang Mesir tersebut, di mana ia bermain untuk mereka selama 9 tahun penuh, antara 2017 dan 2026, serta meraih gelar Liga Inggris dua kali, dan Liga Champions Eropa, Piala Super, Liga Europa, serta Piala Dunia Antarklub masing-masing satu kali.