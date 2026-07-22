Kesepakatan besar dikabarkan akan segera terwujud: Apakah FC Liverpool akan mendapatkan 1,6 miliar euro?

Sebagaimana dikonfirmasi oleh Fenway Sports Group, pemegang saham mayoritas The Reds, kepada Financial Times, saat ini sedang berlangsung negosiasi dengan sebuah konsorsium yang dipimpin oleh pengusaha Amit Bhatia terkait penjualan sejumlah besar saham klub Liga Premier tersebut.

Bhatia baru-baru ini telah menjual sahamnya di Queens Park Rangers. The Guardian melaporkan bahwa kesepakatan besar yang akan datang ini melibatkan 30 persen saham Liverpool senilai 1,6 miliar euro. Masih ada spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan pendiri Amazon, Jeff Bezos, meskipun ia sendiri belum yakin apakah benar-benar ingin bergabung sebagai investor.

Selain itu, belum jelas sejauh mana penjualan ini dapat meningkatkan anggaran transfer The Reds untuk musim panas mendatang.

FC Liverpool: Musim yang Mengecewakan Meski Telah Melakukan Transfer Senilai 500 Juta

Pada bursa transfer musim panas 2025, Liverpool telah melakukan belanja besar-besaran dan merekrut pemain baru senilai hampir 500 juta euro. Di antaranya adalah Alexander Isak seharga 145 juta, Florian Wirtz seharga 125 juta, dan Hugo Ekitike seharga 95 juta.

Namun, kesuksesan di lapangan tidak kunjung datang, setidaknya dalam jangka pendek: Di Liga Champions, skuad bintang yang baru dibeli ini tersingkir di perempat final, sedangkan di liga domestik, mereka pada akhirnya hanya mampu finis di peringkat kelima dan lolos ke kualifikasi Liga Champions. Di Piala FA, mereka mengalami kekalahan telak 0-4 dari Manchester City di perempat final, sedangkan di Piala Liga, perjalanan mereka berakhir di putaran ke-4 setelah penampilan yang sangat buruk melawan Crystal Palace.

Sebagai akibat dari musim yang kurang memuaskan secara olahraga, pelatih juara Arne Slot dipecat pada akhir Mei. Penggantinya adalah Andoni Iraola, yang masih harus menyelesaikan beberapa masalah dalam skuad pada musim panas ini: Tidak hanya ikon klub Mohamed Salah yang meninggalkan LFC, tetapi juga bintang pertahanan Ibrahima Konate. Pemain asal Prancis itu pindah ke Real Madrid tanpa biaya transfer. Sebagai penggantinya, Victor Munoz dan Jeremy Jacquet telah didatangkan dengan nilai transfer lebih dari 100 juta euro.

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