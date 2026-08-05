Arsenal semakin dekat untuk menuntaskan salah satu transfer terbesar di bursa musim panas, setelah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United untuk merekrut kapten tim, pemain asal Brasil Bruno Guimaraes.

Jurnalis Italia terpercaya Fabrizio Romano, melalui akun resminya di platform X, memastikan bahwa transfer ini sudah rampung, dengan menggunakan frasa terkenalnya "Here We Go", seraya menyebutkan bahwa Arsenal telah menuntaskan kesepakatan dengan Newcastle setelah negosiasi panjang, dan sebelumnya juga telah mencapai kesepakatan dengan pemain terkait persyaratan pribadi sejak Juli lalu.

Romano menjelaskan bahwa nilai transfer ini mencapai 75 juta pound sterling, menjadikan Guimaraes sebagai rekrutan terbaru pelatih asal Spanyol Mikel Arteta dalam persiapan menyambut musim baru.

Arsenal telah masuk ke dalam negosiasi langsung dengan Newcastle selama beberapa hari terakhir, setelah komunikasi berpindah dari tahap perantara ke pembicaraan resmi antara kedua klub, di tengah keinginan The Gunners untuk memperkuat lini tengah dengan salah satu bintang paling menonjol di Liga Primer Inggris.

Laporan-laporan sebelumnya menyebutkan bahwa pada awalnya Arsenal mengajukan tawaran senilai 70 juta pound sterling, namun Newcastle menolaknya dan menuntut kompensasi finansial yang lebih besar, sebelum negosiasi akhirnya berhasil mencapai kesepakatan final.

Guimaraes, yang berusia 28 tahun, menunjukkan keinginannya untuk mengenakan seragam Arsenal, hal yang turut memperlancar jalannya negosiasi antara semua pihak hingga tercapai kesepakatan final.

Sebelumnya, Mikel Arteta sempat mengisyaratkan pergerakan klubnya di bursa transfer, dengan menegaskan bahwa manajemen Arsenal bekerja keras untuk meningkatkan kualitas tim dan menambah persaingan antarpemain, guna memastikan tim tetap bersaing di semua ajang.

Guimaraes merupakan salah satu pemain lini tengah paling menonjol di Premier League, setelah terus tampil dengan level yang mengesankan bersama Newcastle, di mana ia mencetak 9 gol dan memberikan 8 assist di berbagai kompetisi sepanjang musim lalu, sehingga transfernya yang dinanti-nantikan ini semakin memperkuat ambisi Arsenal untuk mempertahankan gelar Liga Inggris dan bersaing kuat di Liga Champions Eropa.