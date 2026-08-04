Manchester City tengah mencari kiper baru setelah kiper cadangan mereka, James Trafford, berada di ambang bergabung dengan Leeds United dengan mahar 47 juta euro.

Kiper muda asal Inggris itu tiba di Man City musim panas lalu, tetapi setelah itu kiper Italia, Gianluigi Donnarumma, juga bergabung dengan The Citizens dan menjadi kiper utama.

Tim asuhan pelatih Enzo Maresca kini berusaha mendatangkan kiper veteran asal Argentina, Geronimo Rulli, yang berusia 34 tahun dan memiliki pengalaman di La Liga, seperti diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo".

Menurut sejumlah laporan, pemain Argentina itu sudah menyetujui klausul kontraknya untuk dua musim, dan tersisa hanya menuntaskan detail terakhir terkait kepindahannya antara Stadion Etihad dan Olympique Marseille, klubnya saat ini.

Menurut jurnalis Fabrizio Romano, klub Inggris itu sudah mengajukan tawaran pertama mereka kepada tim Prancis tersebut.

Terkait perubahan di posisi penjaga gawang ini, pelatih Italia itu berbicara sebelum laga persahabatan Manchester City di Seoul, "Belum ada perkembangan apa pun sampai sekarang, James masih pemain City dan Rulli masih pemain Marseille, jadi kami akan menunggu dan melihat pada hari-hari mendatang."

Dengan merekrut Geronimo Rulli, Manchester City akan mendapatkan kiper yang memiliki pengalaman luas, khususnya di La Liga. Setelah menapaki jenjang tim junior klub Argentina, Estudiantes de La Plata, ia tiba di Spanyol untuk bermain bersama Real Sociedad, tempat ia menghabiskan lima musim, dari 2014/15 hingga 2018/19, dengan tampil dalam 170 pertandingan.

Setelah satu tahun bersama Montpellier, ia kembali ke Spanyol, kali ini ke Villarreal, tempat ia menghabiskan tiga musim dan bermain 80 pertandingan, dengan meraih gelar Liga Europa.

Setelah periode yang dijalaninya di Prancis, kepindahan ke Liga Primer Inggris bisa menjadi puncak sempurna bagi karier panjangnya, yang selama itu juga berhasil membela negaranya sebanyak 8 kali dan menjadi bagian dari kelompok pesepak bola yang berhasil mengangkat Piala Dunia di Qatar 2022.