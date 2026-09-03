Klub Arab Saudi, Al Ittihad, memutuskan untuk tidak menggunakan kopi Arab dalam cara mereka mengumumkan perekrutan pemain Kolombia Richard Rios, gelandang klub Portugal, Benfica.

Al Ittihad mengumumkan pada pagi hari ini, Kamis, perekrutan Rios pada periode transfer musim panas ini, tanpa mengungkap detail kesepakatan tersebut.

Pengumuman itu dilakukan dengan cara yang sangat menarik, di mana klub Arab Saudi itu merilis sebuah video yang memperlihatkan seseorang memesan kopi, lalu memilih biji kopi Kolombia, lebih menyukainya ketimbang biji kopi Ethiopia dan Kosta Rika.

Begitu menyeruput kopi tersebut, video itu memperlihatkan skill Rios bersama klub sebelumnya, Benfica, dan tim nasional negaranya, sebagai isyarat pada kewarganegaraannya, terlebih karena biji kopi Kolombia dikenal dengan kualitasnya yang tinggi.

Al Ittihad menyimpang dari kebiasaan yang biasa dilakukan dalam mengumumkan transfer pemain baru, di mana kopi Arab biasanya digunakan sebagai minuman resmi jamuan tamu di Kerajaan Arab Saudi.

Menurut laporan media sebelumnya, Richard Rios akan bergabung dengan Al Ittihad dengan status pinjaman selama satu musim, tanpa klausul yang memberikan opsi pembelian, dengan nilai 3 hingga 4 juta euro, sementara gaji pemain ditanggung sepenuhnya oleh Al Ittihad.

Rios akan menjadi gelandang keempat yang direkrut "Sang Dekan" pada bursa transfer musim panas ini, setelah dua pemain Arab Saudi; Rakan Kaabi dari Al Feiha dan Mukhtar Ali dari Al Ettifaq, serta pemain Senegal Dion Lopy dari klub Spanyol, Almeria.

Pemain berusia 26 tahun itu akan meninggalkan klub Portugal tersebut setelah satu musim yang dia habiskan bersama mereka, ketika dia bergabung pada periode transfer musim panas lalu, datang dari klub Brasil, Palmeiras, dengan nilai 16 juta euro.

Selama periode itu, Richard Rios tampil bersama Benfica dalam 51 pertandingan di berbagai ajang, di mana dia berhasil mencetak 8 gol serta memberikan 6 assist.

Diperkirakan dalam beberapa jam ke depan akan diungkap sikap terkait keikutsertaan Rios dalam laga El Clasico yang dinantikan melawan Al Nassr, lusa Sabtu, pada pekan kelima Liga Roshn Arab Saudi.