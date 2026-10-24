Barcelona menghadapi persaingan yang kian ketat dalam perburuan untuk merekrut bek muda asal Belanda, Rude Nijstad, pemain Twente, setelah Manchester United masuk ke dalam jalur negosiasi, di tengah ketertarikan 6 klub lain dari Liga Primer Inggris untuk menggaet talenta berusia 18 tahun ini, yang mengancam akan menaikkan nilai transaksi yang coba dirampungkan oleh klub Catalan tersebut selama musim panas lalu.

Menurut surat kabar "Sport", Manchester United menerima laporan positif mengenai kemampuan Nijstad, yang mendapat apresiasi besar dari para pemandu bakat klub Inggris itu, sementara daftar klub yang berminat atas jasanya mencakup Manchester City, Aston Villa, Newcastle, Brentford, Everton, dan Sunderland.

Barcelona sebelumnya telah bergerak untuk merekrut bek Belanda tersebut, dan mengajukan tawaran senilai sekitar 8 juta euro, tetapi Twente menolak melepas pemainnya, yang mereka pandang sebagai salah satu elemen menjanjikan yang mampu menjadi bagian dari masa depan tim, dan merasa tidak perlu tergesa-gesa menjualnya.

Nijstad memiliki tinggi 1,95 meter, dan dikenal dengan penggunaan kaki kirinya, di samping kemampuannya membangun serangan dari belakang serta kekuatan fisiknya, spesifikasi yang menjadikannya opsi menarik bagi manajemen olahraga Barcelona, yang berupaya memperkuat lini pertahanan dengan elemen-elemen muda yang memiliki potensi berkembang dalam jangka panjang.

Ketertarikan Barcelona terhadap bek Belanda tersebut bukanlah hal baru, sebab beberapa bulan terakhir sempat menyaksikan kontak antara kedua pihak, selain itu Nijstad juga berbicara secara terbuka mengenai ketertarikan klub Catalan tersebut, menyebut Barcelona sebagai salah satu klub terbesar di dunia, sebagai isyarat atas kemungkinan sambutannya untuk bergabung ke skuad mereka.

Namun, masuknya Manchester United dan ketertarikan klub-klub Inggris lainnya menempatkan Barcelona di hadapan tantangan baru, terlebih kontrak pemain itu dengan Twente berlaku hingga Juni 2029, hal yang memberi klub Belanda tersebut posisi tawar yang kuat, dan mengurangi tekanan yang bisa mendorong mereka untuk menyetujui penjualannya dengan cepat.