Manchester City telah mencapai kesepakatan awal dengan Chelsea terkait perekrutan Enzo Fernandez, dalam sebuah transfer yang mendekati babak final di jam-jam terakhir sebelum penutupan bursa transfer.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", para pejabat Manchester City akhirnya membuka negosiasi langsung dengan klub rival mereka di Liga Primer Inggris terkait perekrutan gelandang berusia 25 tahun tersebut, kemarin Senin.

Fernandez bersiap untuk kembali menjalin kebersamaan dengan mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang menggantikan Pep Guardiola dalam memimpin Manchester City dari kursi manajer di Stadion Etihad selama musim panas.

Pemain asal Argentina itu menghadapi perlombaan dengan waktu untuk merampungkan kepindahan sebelum batas akhir penutupan bursa transfer, yang dijadwalkan pukul 23.00 malam ini waktu setempat.

Jurnalis olahraga Gianluca Di Marzio menegaskan bahwa Manchester City telah mencapai kesepakatan awal terkait transfer Fernandez.

Pemain itu kini menunggu lampu hijau untuk menjalani tes medis sebagai persiapan merampungkan kepindahannya.

Chelsea dan pelatihnya, Xabi Alonso, memilih bungkam terkait masa depan Fernandez, setelah ia dicoret dari skuad tim untuk pertandingan melawan Brighton, Minggu.

Pelatih asal Spanyol itu, ketika ditanya apakah sang juara Piala Dunia telah menjalani pertandingan terakhirnya bersama tim London tersebut, menjawab: "Kita lihat saja nanti. Kami menginginkan yang terbaik bagi tim, dan itulah sebabnya kami mengambil keputusan menjelang Luton dan hari ini, dan apa pun yang terjadi sebelum Selasa malam, kami perlu memahami apa yang akan berkembang."

Ia menambahkan: "Kami tidak yakin, kami bersiap untuk semua skenario, tetapi saya yakin bahwa apa pun yang terjadi mulai Rabu, kami akan memiliki susunan pemain yang cukup baik untuk bersaing di semua pertandingan Liga Primer Inggris."

Fernandez sebelumnya melontarkan kritik pedas kepada manajemen Chelsea ketika Maresca dipecat pada Januari.

Pemain itu mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan Meksiko "TUDN": "Saya tidak memahami hal itu. Terkadang ada hal-hal yang tidak kami pahami sebagai pemain, dan bagaimana serta dengan cara apa mereka mencoba mengelola berbagai hal."

Ia menambahkan: "Jelas itu adalah kepergian yang sangat menyakiti kami, terutama di pertengahan musim, karena hal itu memutus segalanya secara mendadak."

Ia melanjutkan: "Kami memiliki sebuah identitas. Ia memberi kami sebuah sistem, meskipun sesuai dengan sifat sepak bola, terkadang ada hal-hal yang baik dan buruk. Namun ia selalu memiliki identitas yang sangat jelas dalam hal melatih dan bermain."

Chelsea telah masuk dalam pembicaraan terkait perekrutan gelandang Roma, Manu Koné, untuk menjadi pengganti potensial bagi Fernandez.



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