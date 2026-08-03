Berkas negosiasi Trabzonspor dengan bintang Mesir Mohamed Salah menyaksikan perkembangan yang cepat dalam beberapa jam terakhir.

Surat kabar Turki "Sabah" menyebutkan bahwa Trabzonspor telah mencapai kesepakatan awal yang menetapkan Salah akan memperoleh gaji tahunan sebesar 17 juta euro, ditambah dengan bonus.

Trabzonspor menyiapkan pesawat pribadi untuk membawa Mohamed Salah dari Yunani ke Turki, segera setelah transfer rampung.

Sumber-sumber menegaskan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak masih berlangsung terkait durasi kontrak, mekanisme pembayaran hak-hak finansial, dan sisa klausul kontrak lainnya.

Meski kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman mengenai sebagian besar persyaratan, transfer ini belum dituntaskan hingga saat ini, karena kontrak belum ditandatangani secara resmi.

Jika seluruh detail kontrak yang tersisa telah dirampungkan, Mohamed Salah dijadwalkan tiba pada Rabu mendatang dari Yunani ke Istanbul dengan menumpang pesawat pribadi.

Transfer yang disebut sebagai transfer tahun ini itu memicu antusiasme besar di kota tersebut, di mana para suporter Trabzonspor berencana menggelar penyambutan khusus untuk sang bintang Mesir.

Mohamed Salah, yang berusia 34 tahun, mahir bermain di posisi sayap kanan, dan juga mampu tampil di posisi pengatur serangan serta penyerang tengah.