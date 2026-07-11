Kesepakatan Abad Ini di Ujung Tanduk... Tuntutan Mohamed Salah Membuat Al-Hilal dan Al-Qadsia Kebingungan

Negosiasi transfer bintang Mesir Mohamed Salah ke Liga Saudi mengalami perkembangan baru, setelah menemui hambatan akibat keinginan sang pemain untuk mendapatkan kontrak dengan nilai finansial yang sangat besar, yang menyebabkan terhambatnya pembicaraan meskipun ada minat besar untuk merekrutnya setelah berakhirnya perjalanan bersejarahnya bersama Liverpool.

Kapten tim nasional Mesir yang berusia 34 tahun itu masih melanjutkan pembicaraan mengenai kepindahannya ke Arab Saudi, namun tuntutan finansialnya yang tinggi menjadi hambatan utama dalam penyelesaian kesepakatan tersebut saat ini.

Salah kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir dan ia meninggalkan klub Inggris tersebut pada Juni lalu, menandai berakhirnya karier luar biasa yang berlangsung selama sembilan tahun, di mana ia dua kali menjuarai Liga Primer Inggris, serta memenangkan Piala FA, Liga Champions, dan beberapa gelar lainnya.

Selama beberapa tahun terakhir, nama Salah sering dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Profesional Saudi, di mana Al-Hilal dan Al-Qadsia muncul sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan jasanya selama jendela transfer saat ini.

Namun, surat kabar Inggris “The Sun” mengungkap bahwa negosiasi menemui jalan buntu akibat tuntutan finansial yang tinggi dari bintang Mesir tersebut, sementara klub-klub Saudi yang bersangkutan berusaha menurunkan nilai kontrak yang diminta guna mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Menurut laporan, Salah menerima gaji mingguan sebesar 400 ribu poundsterling bersama Liverpool, setelah menandatangani kontrak baru dengan klub tersebut pada April 2025, yang menjelaskan mengapa ia bersikeras mendapatkan kontrak besar di klub barunya.

Sementara itu, pembicaraan terus berlanjut mengenai kesepakatan yang berpotensi mempertemukan kembali Salah dengan Michael Edwards, mantan direktur eksekutif sepak bola Liverpool, yang memainkan peran kunci dalam mendatangkan bintang Mesir tersebut dari Roma pada 2017.

Edwards, yang berusia 47 tahun, menjadi incaran utama klub Al-Hilal, setelah baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya di “Fenway Sports Group”, di mana klub Saudi tersebut berupaya menunjuknya sebagai CEO pada periode mendatang.

Meskipun negosiasi mengalami kendala, Al-Hilal dan Al-Qadsia tetap berada di barisan terdepan di antara klub-klub yang mampu membiayai transfer Salah, terutama di tengah perubahan struktural yang sedang terjadi di Liga Profesional Saudi.

Al-Hilal didukung oleh kekuatan finansial yang besar setelah masuknya investor dari sektor swasta, yang dipimpin oleh Pangeran Al-Waleed bin Talal Al Saud, salah satu pengusaha terkemuka di Kerajaan.

Perusahaan “Al-Mamlakah Holding”, yang dimiliki oleh Pangeran Al-Waleed, telah menandatangani perjanjian mengikat pada April lalu untuk mengakuisisi 70% saham klub Al-Hilal, yang sebelumnya dimiliki oleh Dana Investasi Publik Saudi.

Langkah ini sangat penting, mengingat adanya laporan yang menunjukkan bahwa Dana Investasi Publik berencana untuk melepas kepemilikannya atas empat klub besar, yaitu Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr, dan Al-Ahli, setelah memutuskan untuk mengurangi pengeluaran besar-besaran yang menjadi ciri khas proyek tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut laporan tersebut, dana investasi tersebut berencana menjual seluruh sahamnya di klub-klub tersebut, termasuk porsi 75% miliknya, serta porsi 25% milik Kementerian Olahraga Arab Saudi.

Laporan-laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Pangeran Al-Waleed bin Talal sebelumnya telah menjamin pembiayaan penuh untuk transfer pemain Prancis Karim Benzema ke Al-Hilal, serta mendanai tujuh kesepakatan yang disepakati klub tersebut selama jendela transfer musim dingin musim 2025-2026.

Adapun Al-Qadisiyah, klub ini juga memiliki kemampuan finansial yang sangat besar, mengingat kepemilikannya oleh perusahaan “Aramco”, raksasa minyak di Kerajaan Arab Saudi, yang menjadikannya salah satu pesaing terkuat untuk merekrut Mohamed Salah jika tercapai kesepakatan mengenai tuntutan finansialnya.