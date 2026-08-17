Berkas kepemilikan klub Al-Ittihad Saudi memasuki babak baru yang penuh gairah, setelah beredar informasi mengenai pergerakan investasi yang telah berkembang untuk mengakuisisi klub tersebut, di tengah meningkatnya minat lebih dari satu pihak terhadap pasar olahraga Saudi, dalam sebuah langkah yang bisa merepresentasikan perubahan besar bagi masa depan "Sang Dekan".

Menurut yang diungkap program "Nadina", sejumlah calon investor sudah mulai mengunjungi klub Al-Ittihad dan menelaah detail-detail terkait, sebagai bagian dari pergerakan yang berkaitan dengan pengkajian klub dari berbagai sisi, menjadi indikasi bahwa berkas pengalihan kepemilikan kini mendapat perhatian serius dari pihak-pihak investor yang berupaya masuk ke dalam proyek ini.

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Kejutan paling mencolok terletak pada masuknya aliansi baru ke dalam perlombaan akuisisi, yang dipimpin oleh pemilik klub Manchester United, bersama seorang mitra asal Saudi, sehingga aliansi ini menjadi pihak baru dalam persaingan membeli kepemilikan Al-Ittihad, di tengah keberadaan pihak-pihak lain yang tengah mengkaji kesepakatan dan berupaya menuntaskannya.

Program tersebut mengungkap adanya aliansi investasi lain yang mencakup sebuah dana investasi Saudi dan seorang investor Amerika, di samping sejumlah pengusaha di sektor properti, yang mencerminkan besarnya potensi persaingan atas kepemilikan klub, terlebih Al-Ittihad merupakan salah satu klub Saudi yang paling banyak pendukungnya dan paling kaya sejarah.

Perkembangan ini muncul di tengah transformasi besar yang dialami olahraga Saudi, setelah klub-klub menjadi entitas investasi yang memiliki nilai komersial dan olahraga yang terus meningkat, hal yang menjadikan kepemilikan klub sebesar Al-Ittihad sebagai peluang investasi yang mencolok, baik dari sisi basis pendukung, merek dagang, maupun kehadiran olahraga di tingkat lokal dan kontinental.

Dengan beragamnya aliansi dan masuknya para investor dari dalam maupun luar kerajaan ke dalam kancah ini, kesepakatan akuisisi Al-Ittihad tampak menjadi salah satu berkas paling menarik dalam sepak bola Saudi pada periode saat ini. Namun, penuntasan kepemilikan masih bergantung pada rampungnya prosedur resmi dan tercapainya kesepakatan akhir, sehingga hari-hari mendatang akan menjadi penentu untuk mengungkap identitas pihak yang akan mendapatkan kesempatan memimpin salah satu klub terbesar di kerajaan.