Pada akhir pekan lalu, Münchner Merkur dan tz melaporkan bahwa raksasa juara Jerman itu berencana menjual lima persen sahamnya kepada perusahaan pemanas dan pendingin asal Jerman, Viessmann. Sebagai imbalannya, klub asal Munchen itu bisa mengharapkan pemasukan sebesar 250 juta euro.

Saat ini, klub terdaftar itu memiliki 75 persen saham di AG, sementara 25 persen sisanya dimiliki dalam porsi yang sama besar (8,33 persen) oleh Adidas, Audi, dan Allianz. Viessmann pada akhirnya akan menjadi pemegang saham keempat FCB, dengan 70 persen saham - dan dengan demikian juga mayoritas hak suara - tetap berada di tangan klub dan dengan demikian para anggotanya.

Bagaimanapun, Bayern memang tidak boleh menjual lebih dari 30 persen saham AG tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para pendukungnya sendiri. "Kami sudah sepakat bahwa kami tidak akan menjual lebih dari 30 persen. Secara teori kami bisa menjual lima persen tanpa bertanya kepada para anggota. Untuk porsi yang lebih besar, kami membutuhkan mayoritas dua pertiga. Dan kami tidak akan pernah mendapatkannya," kata presiden kehormatan Uli Hoeneß pada November 2025.

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Haruskah FC Bayern menunggu lebih lama untuk jutaan mereka?

Menurut laporan baru dari kicker, terlepas dari itu, kesepakatan antara sang juara rekaman dan Viessmann tampaknya memang masih akan memakan sedikit waktu. Berdasarkan informasi dari majalah spesialis tersebut, pengusaha Max Viessmann dan Viessmann Generations Group miliknya tidak sedang terburu-buru terkait kemungkinan masuk.

Meski FC Bayern disebut sangat mendorong urusan ini dan sangat ingin mendapatkan Viessmann, yang pada 2023 menjual perusahaan iklimnya, Viessmann Climate Solutions, seharga 12 miliar euro kepada perusahaan AS Carrier, sebagai pemegang saham, kesepakatan dalam waktu dekat tetap belum terlihat.

Bahkan tanpa status sebagai pemegang saham resmi, klub asal Munchen itu dan Viessmann telah bekerja sama erat selama bertahun-tahun. Max Viessmann telah menjadi bagian dari dewan penasihat administratif sejak 2025. Masuk di masa depan sama sekali tidak tertutup, dan dalam kasus itu ia juga dipastikan akan mendapatkan mandat di dewan pengawas.

Penundaan kesepakatan ini juga berarti bahwa guyuran dana yang diharapkan Bayern untuk sementara tidak akan datang. Mengenai jumlah pastinya, memang tidak pernah dibicarakan secara konkret.