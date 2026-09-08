Sebuah laporan media pada hari Selasa hari ini menyebutkan bahwa bintang asal Argentina itu mengambil langkah baru untuk mengukuhkan posisinya sebagai pebisnis di sepak bola Spanyol.

Menurut surat kabar "Marca", Lionel Messi telah mencapai kesepakatan awal untuk mengakuisisi klub Eldense, salah satu klub Divisi Dua Spanyol.

Dengan demikian, ia memulai kiprahnya di dunia bisnis sepak bola profesional Spanyol, apabila kesepakatan ini terkonfirmasi, sekaligus memperkuat kehadirannya setelah mengakuisisi klub Cornellà, salah satu klub Divisi Tiga Catalonia, pada awal tahun ini.

Messi akan mengakuisisi seluruh saham klub tanpa keterlibatan pihak ketiga mana pun.

Proyek bisnis Messi berangkat dari keinginannya untuk menginvestasikan warisannya di dalam sepak bola itu sendiri, kali ini dengan sebuah klub yang baru-baru ini promosi ke Divisi Dua Spanyol dan bermarkas di Elda, Provinsi Alicante, tidak jauh dari Catalonia, tempat ia berencana tinggal ketika sang bintang pensiun dari sepak bola aktif bersama Inter Miami.

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Apabila kesepakatan ini rampung, diperkirakan akan terselesaikan dalam beberapa hari ke depan, setelah rampungnya prosedur hukum dan kontraktual akhir, termasuk proses audit keuangan. Kesepakatan ini juga akan tunduk pada persetujuan Dewan Nasional Olahraga Spanyol.

Sebuah kelompok investasi internasional berdarah Kolombia, yang dipimpin oleh pebisnis Juan Carlos Trujillo, telah mengakuisisi klub Eldense sejak beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya membeli klub tersebut dari Pascual Pérez pada Oktober 2015. Dalam beberapa bulan terakhir juga beredar rumor mengenai niat pebisnis Argentina, Ricardo Peni, untuk mengakuisisinya dengan nilai sekitar 12 juta euro. Namun kini nama Messi kembali muncul dengan begitu kuat.

Dari sisi sepak bola, klub Eldense memecat pelatihnya, Claudio Barragán, pada hari Senin lalu, menjadikannya pelatih pertama yang dipecat dari jabatannya di Divisi Dua. Tim itu hanya meraih dua poin dalam empat pertandingan liga, dan hingga kini belum menunjuk pelatih baru.