Penyerang Prancis Ilie Junior Kroupi, bintang klub Inggris Bournemouth, sangat mendambakan untuk bermain di jajaran Barcelona. Ia menganggap kepindahan ke Camp Nou sebagai "impian hidupnya", sembari menunjukkan antusiasme besar terhadap peluang yang dapat menjadi titik balik penting dalam perjalanan kariernya, di saat klub Katalan itu bersiap mengajukan tawaran resmi yang bisa mencapai 100 juta euro untuk mendatangkannya.

Jurnalis Helena Condis dari stasiun radio Spanyol "Cadena COPE" mengungkapkan bahwa Kroupi sangat "bersemangat" untuk bergabung dengan Barcelona, seraya menegaskan bahwa keinginan pemain berusia 22 tahun itu jelas dan terang, serta bahwa ia akan menjadi tambahan berharga apabila klub Katalan tersebut mengajukan tawaran resmi untuk mendatangkannya dari Bournemouth.

Kroupi saat ini fokus menjalani latihan pramusim bersama timnya Bournemouth, berupaya mencapai kondisi fisik terbaiknya sebagai persiapan menghadapi musim baru. Namun, ia tidak lengah terhadap rumor kepindahannya ke klub Katalan itu, yang menghiasi berbagai tajuk surat kabar Spanyol dalam beberapa hari terakhir.

Barcelona kembali mengaktifkan rencana cadangannya untuk posisi penyerang tengah murni (nomor 9) belakangan ini, setelah negosiasi mereka untuk mendatangkan pemain Argentina Julian Alvarez dari Atletico Madrid tersendat. Alvarez masih menjadi pilihan utama untuk menggantikan pemain Polandia Robert Lewandowski dan menjadi ujung tombak utama tim untuk tahun-tahun mendatang.

Presiden Barcelona, Joan Laporta, sebelumnya memperingatkan bahwa tawaran yang diajukan kepada Atletico Madrid untuk mendatangkan Alvarez "tidak bersifat final" dan akan berakhir antara "akhir Juli dan awal Agustus", sehingga mendorong direktur olahraga Deco untuk mulai bekerja menyiapkan alternatif tepercaya bagi pelatih asal Jerman Hansi Flick, yaitu Kroupi.

Menurut surat kabar Katalan "Sport", para petinggi Barcelona telah memantau penyerang Prancis itu sejak beberapa waktu lalu. Meski terdapat perdebatan sengit di kantor-kantor klub antara mereka yang percaya pada bakatnya dan mereka yang menilainya "belum matang", namun mereka bersedia menggelontorkan sekitar 100 juta euro untuk mendatangkannya dari Bournemouth.

Bournemouth tidak akan mudah melepas bintang mudanya, terutama setelah penampilan-penampilan mengesankan yang ia tunjukkan pada musim lalu. Namun, nominal sebesar itu bisa mendekatkan kepindahannya ke Camp Nou, apalagi dengan keinginan pemain yang jelas untuk pindah dan kerinduannya yang begitu besar untuk bermain di jajaran klub Katalan tersebut.