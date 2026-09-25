Arda Guler mulai mendekati persimpangan jalan yang mirip dengan apa yang dialami dua bintang lini tengah paling menonjol Real Madrid di dua era berbeda, Guti dan Luka Modric.

Bakat yang dimiliki bintang Turki itu membuatnya dikagumi semua orang, persis seperti yang terjadi pada Guti, tetapi tantangan sesungguhnya di hadapannya kini adalah bagaimana ia berubah dari sekadar pemain indah menjadi pemain yang bisa diandalkan pada momen-momen tersulit, sebuah ciri yang menjadikan Modric salah satu pemain terpenting dalam sejarah klub ibu kota, menurut laporan yang dimuat surat kabar Spanyol "AS".

Semua pihak di dalam Real Madrid menganggap Guler sebagai elemen penting, tetapi pada saat yang sama pemain Turki itu masih menjadi mata rantai terlemah ketika nilai laga meningkat. Ia telah menyelesaikan 7 laga yang ia awali dari bangku cadangan, di samping tampil sebagai starter hanya dalam dua laga dari total 8 laga El Clasico, dan 3 dari total 9 duel derbi.

Konsensus atas penampilannya yang gemilang selama periode terakhir telah mendorongnya masuk ke susunan inti menghadapi Atletico Madrid di stadion "Metropolitano", bahkan pemilihannya datang dengan mengorbankan Diomande, transfer termahal dalam sejarah Real Madrid.

Namun, kartu merah Dean Huijsen memaksa Jose Mourinho untuk segera menata ulang perhitungannya, yang menjungkirbalikkan rencana awal dan menyingkirkan Vinicius dari peta, dan Guler juga menjadi salah satu yang terkena dampak perubahan itu. Meski begitu, penarikannya kembali mengingatkan bahwa nilainya di mata suporter masih lebih besar daripada kehadirannya di laga-laga besar.

Guler: apakah ia mengulang kisah Guti?

Sulit untuk mengabaikan kemiripan antara Arda Guler dan Guti, terutama dalam cara penggunaan kaki kiri, visi, pergerakan dengan bola, umpan di antara garis, serta kemampuan menyuguhkan sentuhan-sentuhan artistik yang membuat suporter merasakan nilai seorang pemain.

Namun, kemiripan itu tidak berhenti pada gaya bermain, melainkan mulai meluas ke jalur karier itu sendiri, dan di sinilah letak masalahnya.

Guti mencetak 77 gol dan memberikan 97 assist bersama Real Madrid, dan ia menjadi salah satu pemain yang paling mampu menyuguhkan hiburan dan kreativitas ketika tim membutuhkan solusi teknis. Meski begitu, ia tidak selalu memperoleh kepercayaan pelatih pada momen-momen terpenting.

Gelandang Spanyol itu bahkan tidak bermain sedetik pun dalam tiga final Liga Champions yang mengantarkan Real Madrid meraih gelar, dan ia juga absen dari seluruh partisipasi timnas Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa.

Ia menyaksikan dari bangku cadangan dua dari tiga final Piala Interkontinental, sementara ia kalah pada satu-satunya final yang ia ikuti melawan Boca Juniors. Hal yang sama juga terulang di Piala Super Eropa, dan ia menyaksikan dari luar lapangan final "Centenario" yang terkenal itu, di samping absennya dari 6 dari total 10 laga penentu di final Piala Super Spanyol ketika turnamen digelar dengan sistem kandang-tandang.

Angka-angka Guler menimbulkan kekhawatiran

Guler berjalan, meski sebagian, ke arah yang sama.

Benar bahwa bintang Turki itu telah menanjak dalam urutan pilihan sejak Xabi Alonso mempertaruhkan potensinya sebagai salah satu alternatif penting di lini tengah, dan Mourinho pun menunjukkan kepuasannya atas kehadirannya di tim, tetapi angka-angkanya di laga-laga besar masih menyisakan tanda tanya.

Guler memiliki 19 gol dan 28 assist bersama Real Madrid, tetapi keluar-masuknya ia dari perhitungan pada laga melawan Atletico kembali membuka pertanyaan lama: kapan Arda Guler akan menjadi pilihan tetap ketika laga berada dalam ketegangan?

Di saat ia memperoleh banyak kesempatan sebagai starter pada laga-laga yang kurang penting, kehadirannya justru menurun di duel-duel besar.

Sejak kemunculannya bersama tim utama pada tahun 2023, Guler baru memulai dua laga dari total 8 laga El Clasico, dan 3 dari total 9 laga derbi. Bahkan perkembangannya yang besar di level fisik pun tidak sepenuhnya mengubah gambaran itu, karena ia hanya menjalani 10 laga penuh dari total 119 laga yang ia ikuti.

Modric: jalan yang harus dilihat Guler

Jika Guler mencari model yang berbeda, maka Luka Modric menyodorkan padanya gambaran yang bisa mengubah segalanya.

Pemain Kroasia itu mencetak 43 gol dan memberikan 95 assist dengan kostum Real Madrid, dan jalannya menuju puncak tidaklah mudah pada awalnya, bahkan sejumlah suara meragukan perekrutannya saat ia datang.

Namun, Modric belakangan berhasil mengubah bakatnya menjadi keandalan dan kehadiran yang konstan pada momen-momen terbesar. Ia menjalani seluruh menit di lima final Liga Champions, dan hanya duduk di bangku cadangan pada final melawan Borussia Dortmund.

Dalam enam final Piala Super Eropa, lima final Piala Dunia Antarklub, turnamen "International Cup", empat final Copa del Rey, dan delapan final Piala Super Spanyol, absennya dari beberapa laga terkait dengan rotasi, cedera, atau tidak menjalani masa persiapan penuh, bukan karena ia dicoret dari perhitungan pada momen-momen penentu.

Modric masih mempertahankan mentalitas kompetitif yang luar biasa, sesuatu yang kembali terlihat ketika ia meninggalkan lapangan di tengah tepuk tangan suporter pada menit-menit akhir melawan Lecce, setelah menuntun timnya meraih kemenangan 3-0, di saat Guler keluar dari duel melawan Atletico dengan perasaan frustrasi.

Selama perjalanan karier mereka bersama, Guler memperoleh kesempatan bermain di samping Modric dalam 43 laga, dengan total 1479 menit.

Dan kini, tampaknya pesannya jelas di hadapan bintang Turki itu: kau memiliki bakat yang menyerupai Guti, tetapi kau harus belajar dari Modric bagaimana bakat berubah menjadi keandalan, dan bagaimana kau bisa hadir ketika laga-laga lebih besar dari sekadar pameran kemampuan.

Jika Arda Guler ingin meninggalkan warisan yang sesungguhnya di Real Madrid, maka tidak cukup baginya untuk menjadi pemain yang indah dan menghibur; tantangan sesungguhnya adalah menjadi pemain yang diandalkan semua orang ketika tiba momen yang tidak menoleransi kesalahan.