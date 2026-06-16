Aljazair memiliki peluang nyata untuk mengalahkan Argentina, Rabu dini hari, dalam pertandingan pertama Grup 10 Piala Dunia 2026, menurut prediksi perusahaan konsultan "Avicia".

Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis, meskipun tim nasional Argentina memiliki keunggulan statistik yang tipis dalam prediksi hasil akhir (57% berbanding 43%), kecerdasan buatan menunjukkan adanya faktor yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan secara drastis: kebugaran fisik.

Ditambahkan bahwa dengan indeks kebugaran yang diperkirakan sebesar 85%, dibandingkan dengan hanya 81% untuk juara bertahan, timnas Aljazair memasuki pertandingan ini dengan kondisi fisik yang jauh lebih baik, dalam turnamen di mana hasil pertandingan sering kali ditentukan oleh faktor fisik.

Perbedaan ini mungkin memungkinkan tim Aljazair mempertahankan performa tinggi selama 90 menit, dan memaksa tim Argentina—yang dianggap lebih kelelahan—untuk menanggung konsekuensi dari kelelahan yang mereka alami saat ini.

Selain itu, “Avisia”, yang terkadang bekerja sama dengan situs “Foot Mercato”, menunjukkan bahwa ketidakpastian terkait lini pertahanan Argentina, serta kebutuhan untuk mengelola beberapa pemain di awal turnamen, berpotensi melemahkan keseimbangan khas La Albiceleste.

Analisis ini menyoroti skenario yang jauh lebih terbuka daripada yang disiratkan oleh situasi kedua tim saat ini. Memang benar bahwa Argentina masih memiliki keunggulan dalam hal pengalaman, ketangguhan mental, rekam jejak yang gemilang, dan keterampilan bermain tim, terutama didorong oleh pengaruh menentukan Lionel Messi.

Namun, Aljazair merupakan lawan yang berbahaya berkat gaya bermainnya yang langsung dan kemampuannya melancarkan serangan balik cepat, serta generasi penyerangnya yang mampu melancarkan serangan kilat yang mematikan.

Bagi perusahaan “Avisia” yang berspesialisasi dalam kecerdasan buatan dan solusi data, kebugaran fisik timnas Aljazair merupakan faktor penentu dalam pertandingan ini: semakin lama pertandingan berlangsung, semakin besar pengaruh perbedaan kebugaran fisik terhadap hasil akhir.

Meskipun prediksi awal masih mengunggulkan kemenangan Argentina sebesar 57%, kecerdasan buatan meyakini bahwa Aljazair memiliki semua elemen untuk menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia dan mengguncang tim yang diunggulkan untuk memenangkan turnamen ini.







