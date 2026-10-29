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Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti mengumumkan skuad terakhir tim nasional pada 2026 untuk laga-laga persahabatan November di Singapura melawan Jepang dan tuan rumah. Pelatih asal Italia itu terus memadukan talenta baru sebagai bagian dari rencana jangka panjang menuju Copa America 2028 dan Piala Dunia 2030.

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Ancelotti umumkan skuad Brasil untuk laga terakhir tahun ini

Carlo Ancelotti secara resmi mengumumkan skuad Brasil untuk dua laga internasional terakhir mereka tahun ini. Brasil akan bertandang ke Asia Tenggara untuk menjalani laga persahabatan bergengsi melawan Jepang dan tuan rumah Singapura di Stadion Nasional Singapura pada 14 dan 17 November.

Daftar skuad tersebut memuat bintang-bintang berpengalaman seperti Vini Jr, Raphinha, dan Bruno Guimaraes, bersama sejumlah talenta muda yang tengah berkembang.

Tur mendatang ini menyusul periode pertandingan internasional FIFA sebelumnya yang berjalan baik bagi Brasil. Mereka bermain imbang 1-1 dan menang 4-2 melawan Australia sebelum mengalahkan India 4-0 di Kolkata.

CBF paparkan rencana jangka panjang untuk melibatkan pemain muda

Saat pengumuman skuad di markas CBF di Rio de Janeiro, koordinator tim nasional putra Rodrigo Caetano menyoroti arah strategis skuad tersebut. "Melanjutkan persiapan kami dan rencana kami setelah Piala Dunia, yang menjadi kesempatan untuk mengamati talenta muda di seluruh dunia," jelas Caetano.

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Ancelotti telah meningkatkan keterlibatan pemain dari tim kelompok umur ke tim senior, sembari menjaga hubungan erat dengan pelatih U-20 Paulo Victor menjelang agenda internasional mendatang.

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Pemain muda menjanjikan seperti Alisson Santana, Rayan, dan Estevao mendapat panggilan sebagai bagian dari proses transisi menuju Copa America 2028 dan Piala Dunia 2030.

Daftar lengkap skuad Brasil untuk laga persahabatan di Singapura

Pilihan 26 pemain Ancelotti memadukan bintang-bintang papan atas dunia dan pemain muda menjanjikan di setiap posisi:

Penjaga gawang: Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Turin), Pedro Morisco (Coritiba).

Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Turin), Pedro Morisco (Coritiba). Bek: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Rome).

Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Rome). Gelandang: Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk). Penyerang: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid).

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Laga ulang melawan Jepang jadi sorotan tur Asia Tenggara

Laga pembuka Brasil melawan Jepang pada 14 November akan menjadi pertemuan ulang setelah duel dramatis mereka di babak gugur Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, ketika Brasil meraih kemenangan 2-1 melalui perjuangan berat.

Tiga hari kemudian, tim asuhan Ancelotti akan menghadapi tuan rumah Singapura untuk menutup agenda internasional mereka.

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Skuad Brasil akan berkumpul di Singapura pada November untuk memulai persiapan menghadapi dua laga tersebut.