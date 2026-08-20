Kesempatan terakhir: apakah Ronaldo akan tampil di laga Al Nassr vs Al Riyadh?

Sejumlah laporan media mengungkap perkembangan situasi kapten Al Nassr, bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo, terkait keikutsertaannya dalam laga mendatang melawan Al Riyadh di Liga Roshn.

Al Nassr akan bertandang ke markas Al Riyadh, besok Jumat, di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd di ibu kota Saudi, pada pekan kedua kompetisi Liga Roshn.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiyah" menyebut bahwa Ronaldo absen dari latihan tim yang dijalani Al Nassr kemarin, Rabu, dalam persiapan menghadapi laga tersebut, karena ia hanya melanjutkan program rehabilitasinya, di samping latihan kebugaran khusus.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa bintang Portugal itu mengalami cedera pada otot panggul saat mengikuti latihan pada pekan ini, tetapi ia tidak mengalaminya lagi selama latihan kebugaran yang dijalaninya kemarin, Rabu.

Ronaldo akan menjalani tes medis dan fisik dari tim medis dalam latihan terakhir Al Nassr sebelum laga melawan Al Riyadh, hari ini Kamis, guna menentukan situasinya terkait keikutsertaan dalam pertandingan.

Perlu dicatat bahwa "Roket Madeira" kembali ke latihan Al Nassr pada pekan ini, setelah absen selama satu bulan sejak berakhirnya perjalanannya bersama timnas Portugal di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Akibat absennya tersebut, Ronaldo tidak hadir dalam dua laga pertama tim ibu kota itu pada musim baru, tepatnya saat kemenangan 3-0 atas Al Fateh pada pekan pertama Liga Roshn, dan kemenangan 4-1 atas Al Diriyah pada babak 32 besar Piala Raja Pelayan Dua Kota Suci.

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