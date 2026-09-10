Klub Al Hilal kini hanya tinggal beberapa langkah lagi dari menulis pemecatan pelatih pertama pada musim ini di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Taawoun, lusa hari Sabtu, di Stadion tim tersebut di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Surat kabar Saudi "Arriyadiyah" menyebutkan bahwa manajemen klub Al Taawoun tengah memikirkan untuk memecat pelatih asal Serbia, Zarko Lazetic, direktur teknik tim, segera setelah pertandingan melawan Al Hilal.

Al Taawoun mengalami kesulitan besar di bawah kepemimpinan Lazetic yang menangani tim sejak awal musim ini, di mana ia belum meraih satu kemenangan pun dalam 6 pertandingan pertama, hanya mengoleksi 3 hasil imbang dan 3 kekalahan, sehingga menempati peringkat keempat belas pada klasemen dengan raihan 3 poin.

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Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa manajemen klub Al Taawoun akan menggelar pertemuan khusus di Buraidah, setelah berakhirnya pertandingan melawan Al Hilal, untuk melakukan evaluasi akhir sebelum mengambil keputusan resmi mengenai pelatih asal Serbia itu.

Meraih hasil positif melawan Al Hilal dianggap sebagai harapan terakhir Lazetic untuk tetap berada di puncak kepemimpinan teknis "Sukkari Al Qassim" pada periode mendatang.

Pelatih asal Serbia itu berharap dapat mengulangi apa yang diraih rekan sejawatnya asal Prancis, Christophe Galtier, ketika ia membawa Neom meraih kemenangan mengejutkan atas "Sang Pemimpin" dengan skor 2-0, pada hari Senin lalu, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan keenam Liga Roshn.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal menempati puncak klasemen Liga Saudi dengan raihan 15 poin, unggul selisih gol atas Al Nassr dan Al Qadsiah yang masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga.